سعر شاومي YU7 GT الـ SUV الخارقة في السعودية

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي YU7 GT، وتنتمي YU7 GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة شاومي YU7 GT الكهربائية الجديدة

مواصفات شاومي YU7 GT

تمتلك سيارة شاومي YU7 GT العديد من المميزات من ضمنها، أقواس عجلات منتفخة، وبها واجهة أمامية أكثر هجوماً، وبها شبكة سوداء، وبها فتحات هواء فريدة تمنحها شخصية ملفتة على الطريق، وبها غطاء محرك بشعار خاص مصنوع من ألياف الكربون والذهب الخالص عيار 24 قيراط، وبها جنوط ضخمة مقاس 22 بوصه مدعومة بنظام مكابح مطور، وجناح خلفي صغير، وبها ناشر هواء بارز يساهم في تحسين الانسيابية والثبات.

محرك شاومي YU7 GT

قوة سيارة شاومي YU7 GT تصل إلي 990 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 300 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة ثانيتين، وبها محركيين كهربائيين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شاومي YU7 GT

الفئة الأولي من سيارة شاومي YU7 GT تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 247 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شاومي YU7 GT تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 274 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة شاومي في صناعة السيارات

دخلت شركة شاومي سوق السيارات الكهربائية بقوة وأسست شاومي للسيارات عام 2021 بقيادة لي جون، وتم إطلاق سيارتها الأولى SU7 في ديسمبر من عام 2023، وافتتحت الشركة مصنعها الذكي في بكين، وبدأت تسليم السيارات في أوائل عام 2024، مستهدفة المنافسة بتقنيات متقدمة وربطها بـ "نظام تشغيل السيارات" الذكي، لتصبح واحدة من أسرع الشركات دخولاً لهذا المجال، وتعتمد شاومي في سياراتها على فلسفة "الإنسان x السيارة x المنزل" لربط السيارة بمنظومتها الذكية.