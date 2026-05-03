بعد الاعتداء على تلميذة الجيزة|وزير التعليم: هذا انتهاك صارخ للقيم التربوية "ولن نتهاون"

علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على واقعة تعرض تلميذة بمدرسة هابي لاند الخاصة بالجيزة للتحرش والاعتداء

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي: أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتم التهاون مع مثل هذه الوقائع تحت أي ظرف

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بيانا عاجلا بشأن الفيديو الذي تم تداوله بشأن تعرض تلميذة للتحرش على يد أحد مسئولي مدرسة بالجيزة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها :

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بإدارة المدرسة من قبل لجنة بالوزارة مع إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع بإهتمام ما تم تداوله على فيس بوك ، ويتابع التحقيقات لحظة بلحظة للوقوف على ملابسات الواقعة ، استعدادا لإتخاذ القرارات والإجراءات العقابية المناسبة