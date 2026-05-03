نادي الزمالك ينعى الفنان الكبير هاني شاكر

نعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير هاني شاكر الذي توفي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض .

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع العاملين ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه, سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان .

وفاة هاني شاكر

وأعلن شريف هاني شاكر، وفاة هاني شاكر اليوم بعد صراع مع المرض، و نشر صورة له، وعلق قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

وتابع: "لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي.. اللهم ارحمه واغفر له واجع مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".