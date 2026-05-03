الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للعام الثالث على التوالي.. يوم للدمج والرياضة الموحدة للأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة الجديدة

منار نور

للعام الثالث على التوالي شهدت الأولمبياد الخاص المصري بالتعاون مع المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة لقاء متميزا للتوعية والرياضات الموحدة تحت عنوان الأولمبياد المصغر وبمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وطلاب الاتحاد العام للمدارس البريطانية في مصر، في أجواء رياضية وإنسانية تعكس قيم الدمج والتعاون المجتمعي.

حضر فعاليات اليوم الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، وطارق النجار مدير المبادرات والدكتور احمد سرحان مدير البرامج الصحية ، ومحمد سرور مدير المدارس والشباب، والدكتور مروان أشرف مدير الرياضات الموحدة ، كما شارك النائب الدكتور أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة المدرسة البريطانية الدولية، والسيدة هبة الأنصاري، وممثلو المجلس الثقافي البريطاني، والدكتورة هادية حسني رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إلى جانب أصحاب ومديري المدارس البريطانية الدولية المشاركة.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة ضمت 35 لاعبًا ولاعبة من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، إلى جانب 100 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس البريطانية بمصر، في نموذج تطبيقي حي لمفهوم الرياضات الموحدة التي تجمع اللاعبين من ذوي الإعاقات الفكرية وأقرانهم في فريق واحد.

تضمن اليوم مجموعة من اللقاءات الرياضية الموحدة، حيث شارك طلاب المدارس جنبًا إلى جنب مع لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في مسابقات مدمجة شملت تنس الطاولة، كرة القدم، كرة السلة، السباحة، والجمباز، وسط أجواء تنافسية إيجابية عززت قيم التعاون وتقبل الآخر.

كما شهد البرنامج فقرة خاصة تضمنت عرضًا ومشاركة متميزة ضمن مبادرة الريشة الطائرة الهوائية التي يرعاها ويطبقها الاتحاد المصري للريشة الطائرة، حيث تفاعل الطلاب واللاعبون في تجربة رياضية مبتكرة تعكس سهولة ممارسة الرياضة للجميع دون حواجز.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن استمرار تنظيم هذه الفعاليات للعام الثالث يمثل نجاحًا حقيقيًا لفلسفة الدمج المجتمعي، مشيرًا إلى أن الرياضات الموحدة أصبحت أحد أهم أدوات بناء الشخصية وتنمية الثقة لدى اللاعبين والطلاب على حد سواء، مضيفًا أن التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية يعكس إيمان المجتمع بدور الرياضة في تعزيز المساواة وإتاحة الفرص للجميع.

وفي السياق ذاته، أعرب النائب الدكتور أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس إدارة المدرسة البريطانية الدولية عن اعتزازه باستضافة هذه الفعاليات سنويًا، مؤكدًا أن المدرسة تؤمن بأن التعليم الحديث لا يكتمل دون ترسيخ قيم التنوع والاندماج، وأن الشراكة مع الأولمبياد الخاص المصري تمثل نموذجًا عمليًا للتعليم الإنساني القائم على المشاركة واحترام الاختلاف.

واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين المجلس الثقافي البريطاني والأولمبياد الخاص المصري والمدرسة البريطانية الدولية، إلى جانب تكريم المشاركين من لاعبي الأولمبياد الخاص وطلاب المدارس، تأكيدًا على الشراكة المثمرة في دعم فئات المجتمع كافة، وبخاصة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري.

وتجسد هذه المبادرة نموذجًا ملهمًا للتعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية، وترسخ ثقافة الدمج كمسار أساسي نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنسانية.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

