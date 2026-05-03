استشهاد مصري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد مصري وسوريين؛ جراء غارة إسرائيلية على بلدة المعلية في جنوب صور، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على انتشال جثامينهم من قبل الصليب الأحمر وعناصر الجيش اللبناني.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل وإصابة 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما تواصل إسرائيل هجماتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله.

وقالت الوزارة، في بيانين منفصلين، إن غارة على عربصاليم في قضاء النبطية أدت إلى سقوط "شهيد و3 جرحى من بينهم طفلة"، بينما أسفرت غارة أخرى على بلدة صريفا في قضاء صور عن إصابة 5 أشخاص، بينهم 4 من مسعفي "الهيئة الصحية" التابعة لحزب الله، بعدما وقعت الغارة قرب أحد مراكزهم.

وجددت الوزارة "شجبها هذه الاستهدافات المتكررة"، مذكرة بما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية جنيف "حول ضرورة التحقق من أن المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع، في حين أن ما يحصل هو العكس تماما".