لبنان.. 5 جرحى بينهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على صريفا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة اللبنانية، قالت إن هناك 5 جرحى بينهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفا جنوبي لبنان.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي ، ان قوات من اللواء القتالي 401 التابع للفرقة 146 عن اكتشاف ممر تحت الأرض في جنوب لبنان، يبلغ طوله حوالي 80 متراً، ويضم عدة غرف كان يستخدمها عناصر حزب الله.

وصرح بذلك مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وبعد التحقيق وجمع الأدلة، قامت القوات الهندسية بتدمير الممر.

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء جفعاتي رصدت أمس اثنين من عناصر حزب الله المسلحين كانا ينشطان بالقرب من مواقع القوات.

وقد تم القضاء على المسلحين، وضبطت القوات عشرات الأسلحة، من بينها بندقية كلاشينكوف، ومدفع رشاش، وصواريخ مضادة للدبابات، وذخيرة، ومعدات قتالية.

كما ورد أن حزب الله أطلق صواريخ على قوات الجيش الإسرائيلي خلال الليل، وتم رصد أهداف جوية مشبوهة في المنطقة.

ولم تُسجل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.