مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم .. خضروات تهبط بأكثر من 25 جنيهًا وأصناف تقفز فوق الـ 5 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 3 مايو 2026، تراجعًا قويًا في عدد من الأصناف بقيم وصلت إلى أكثر من 25 جنيهًا للكيلو، مقابل ارتفاعات ملحوظة في أصناف أخرى تخطت 5 جنيهات، في مشهد يعكس تباينًا حادًا داخل السوق بين الانخفاضات الكبيرة والزيادات المتوسطة.

ووفقاً لآخر تحديث لأسعار الخضروات اليوم في الأسواق فقد جاءت كالتالي:

ورق العنب في الصدارة

سجل اليوم ورق العنب البناتي أكبر انخفاض بقيمة 25.59 جنيهًا ليسجل 78.81 جنيهًا

وسجلت الطماطم انخفاض طفيف بقيمة 35 قرشًا لتسجل 26.93 جنيهًا

فيما تراجع الكرنب بمقدار 3.19 جنيهًا ليسجل 32.15 جنيهًا

الجزر الأصفر: سجل انخفاض 2.1 جنيهًا مسجلًا 20.73 جنيهًا

وتراجع كذلك خيار الصوب بمقدار 1.31 جنيهًا ليصل إلى 23.61 جنيهًا

وبالنسبة للبصل فقد سجل اليوم انخفاض 1.12 جنيهًا ليسجل 13.95 جنيهًا

والليمون البلدي: تراجع 1.25 جنيهًا ليسجل 31.54 جنيهًا

زيادات تتخطى 5 جنيهات.. الفاصوليا في المقدمة

وفي المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة،

الفاصوليا الخضراء: زيادة قوية 5.41 جنيهًا لتسجل 34.38 جنيهًا

الفلفل الحامي: سجل زيادة بمقدار 4.81 جنيهًا ووصل سعره إلى (35.76 جنيهًا)

الفلفل الرومي: زاد اليوم بمقدار 2.68 جنيهًا ووصل إلى (36.35 جنيهًا)

كما ارتفع سعر الملوخية بمقدار 4.36 جنيهًا ووصل سعرها اليوم إلى (31.77 جنيهًا)

كما ارتفع سعر القلقاس ب 2.54 جنيهًا ووصل إلى (26.33 جنيهًا)

أيضاً ارتفعت أسعار الباذنجان بأنواعه بزيادات بين 1.5 و1.8 جنيهًا

كما ارتفع سعر الكوسة بمقدار 1.27 جنيهًا وأصبح سعر الكيلو (23.32 جنيهًا)

واستقرت البطاطس اليوم بعد زيادة 77 قرشًا عند 13.63 جنيهًا للكيلو.