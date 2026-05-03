مستقبل وطن تصدر قرارا بتعيين النائب نادر الداجن أمينًا للعمل الأهلي المركزي

أصدرت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن قرارًا بتكليف النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتولي مهام أمين العمل الأهلي المركزي بالحزب، وذلك في إطار التشكيلات التنظيمية الموسعة الجديدة التي يشهدها الحزب خلال المرحلة الحالية.

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الحزب على الدفع بالكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، حيث يتمتع النائب نادر الداجن، بخبرات سياسية وتنظيمية متميزة، فضلًا عن دوره الفاعل في دعم قضايا المواطنين والتواصل المباشر معهم.

ومن جانبه، أعرب النائب نادر الداجن عن خالص شكره وتقديره للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا عزمه على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لدعم العمل الأهلي وخدمة المواطنين، بما يحقق أهداف الحزب ورؤيته.

وأكد "الداجن"، على أن ملف العمل الأهلي سيشهد خلال الفترة المقبلة دفعة نوعية، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يتماشى مع توجهات الحزب نحو تحقيق التنمية المستدامة.