الكيلاني يهنئ شعبان رأفت بتجديد الثقة أمينا للشؤون القانونية بمستقبل وطن

هنّأ الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض وعضو هيئة مكتب أمانة الشؤون القانونية المركزية بـحزب مستقبل وطن، الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة تجديد الثقة فيه أمينًا عامًا للشؤون القانونية المركزية بالحزب، وذلك ضمن التشكيلات الجديدة التي أقرّتها الأمانة العامة مؤخرًا.

وأكد الكيلاني، في تصريح له، أن تجديد الثقة في الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف يعكس حجم التقدير الذي يحظى به داخل الحزب، لما يمتلكه من خبرات قانونية وبرلمانية ممتدة، وقدرة على إدارة الملفات القانونية بكفاءة عالية، بما يسهم في دعم البنية المؤسسية للحزب وتعزيز أدائه في مختلف القضايا.

وأشار إلى أن أمانة الشؤون القانونية المركزية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في الهيكل التنظيمي للحزب، نظرًا لدورها في صياغة الرؤى القانونية، ومتابعة التشريعات، والتعامل مع القضايا ذات الطابع القانوني التي تمس عمل الحزب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل المنظم والتكامل بين مختلف الأمانات.

وأعرب الكيلاني عن اعتزازه بالعمل ضمن فريق أمانة الشؤون القانونية المركزية، تحت قيادة عبداللطيف، مشددًا على أن ذلك يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة للمساهمة في تطوير الأداء القانوني للحزب، بما يتواكب مع التحديات الراهنة والاستحقاقات السياسية المقبلة.

كما أعرب عن تمنياته للدكتور شعبان رأفت عبداللطيف بمزيد من التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدًا ثقته في قدرته على مواصلة العمل بكفاءة، وتحقيق إضافة نوعية في أداء الأمانة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التجديد في إطار توجه حزب مستقبل وطن نحو تعزيز كفاءة كوادره التنظيمية، والدفع بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة الملفات الحيوية، بما يدعم حضوره السياسي ويعزز من دوره في الحياة العامة.