مجلس النواب يهنئ رئيس الجمهورية بعيد العمال ويشيد بدورهم في بناء الوطن

أعرب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدري عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تعكس القيمة الجوهرية للعمل وتبرز دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد رئيس البرلمان في تويتة له ، تقديره العميق للدور الوطني الذي يقوم به عمال مصر، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في عملية البناء والتنمية، مشيدًا بجهودهم المخلصة وإسهاماتهم المستمرة في تحقيق الإنجازات على أرض الوطن، ومثمنًا ما يقدمونه من عطاء يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية