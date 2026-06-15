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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

ماتش مصر وبلجيكا
ماتش مصر وبلجيكا
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم2026، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن قنوات مجانية تنقل مبارايات كأس العالم، وعلى رأسها القناة الجزائرية والمغربية.

تقام أولي مباريات دور المجموعات في كأس العالم بين مصر وبلجيكا اليوم علي ملعب استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر عبر القنوات الناقلة في كأس العالم

موعد ماتش مصر وبلجيكا 2026

تقام مباراة مصر وبلجيكا مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة . 

القنوات الناقلة لكأس العالم2026

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم نقل المباراة المرتقبة عبر قناة "beIN SPORTS MAX HD2".

تردد بث قناة بين سبورت 2 ماكس 

  • التردد: 12188 - 12604
  • معدل الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بث قناة بين سبورت 4 ماكس 

يأتي تردد بث قناة بين سبورت 4 ماكس مباشر علي الهواء مباشرة كما يلي:

  • التردد: 12604 - 11566
  • معدل الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا (مفتوحة ومشفرة )

تردد القناة الجزائرية الأرضية

وأعلنت القناة الجزائرية الرياضية إذاعة المباراة عبر البث الأرضي للقناة والتى تذيع المباراة بث مباشر مجانًا.

  • التردد على نايل سات: 11680
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد القناة المغربية الرياضية

تنقل القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT المباراة بشكل مجاني للجماهر داخل المغرب على الإرسال الأرضي فقط، ويمكن تسجيل تردد الرياضية المغربية Arryadia TNT التالي:

  • قمر صناعي: نايل سات
  • التردد: 11180
  • لاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • التشفير: مفتوحة

القنوات التركية

تحظى القنوات التركية بشعبية كبيرة لدى المشاهد العربي، ومن أبرزها:

TRT 4K
TRT Sport

وتتميز بإتاحة عدد كبير من المباريات مجانا مع جودة بث عالية.

القنوات الإسبانية

يمكن متابعة العديد من مباريات البطولة عبر:

La 1 HD
La 2 HD

وتقدم القناتان تغطية مجانية لعدد من أبرز مباريات كأس العالم.

القنوات البريطانية

تنقل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة ITV مباريات البطولة مجانا داخل المملكة المتحدة، سواء عبر البث التلفزيوني أو المنصات الرقمية التابعة لها.

   قنوات مجانية إضافية لمتابعة البطولة

إلى جانب القنوات الرئيسية، تتوافر خيارات أخرى لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، من بينها:

بعض القنوات المفتوحة التابعة لشبكات البث الرياضية في المنطقة.
قناة Cuatro الإسبانية.
قناة RTP البرتغالية.

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