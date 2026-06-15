الغيابات والقنوات والأوراق الرابحة.. 17 معلومة عن مواجهة مصر وبلجيكا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينتظر أن يحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة المنتخبين وأهمية تحقيق بداية إيجابية في مشوار البطولة.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب لومين فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات النسخة التاريخية من كأس العالم، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

نتيجة إيجابية

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مستهل مشواره بالمونديال، خاصة أنه يواجه أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المرشحة للمنافسة على الأدوار المتقدمة. ويعتمد الجهاز الفني على مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، اللذان يمثلان القوة الهجومية الأبرز للفراعنة.

ترقب جماهيري

تترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بأمل ظهور المنتخب بصورة قوية تعكس تطور مستواه، وتمنحه فرصة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، في ظل قوة المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة السابعة.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مباراة مصر وبلجيكا عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 2 وبي إن سبورتس ماكس 4، كما تنقل المباراة أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لتتيح الفرصة أمام الجماهير العربية لمتابعة هذا اللقاء المرتقب.

دعم جماهيري

يأمل المنتخب المصري في استغلال الدعم الجماهيري الكبير وتحقيق بداية قوية تعزز من فرصة في التأهل إلى الدور المقبل، قبل خوض المواجهتين التاليتين أمام إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة، لكن حسم بطاقات التأهل فيها سيعتمد على تفاصيل صغيرة ونتائج كل جولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيكو، عمر مرموش، محمد صلاح.

خبرات الفراعنة

يعول الجهاز الفني على خبرات عدد من اللاعبين أصحاب المشاركات الدولية، وفي مقدمتهم محمد صلاح، من أجل قيادة المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية في بداية مشواره بالمونديال.

أفضلية معنوية

تحظى المباراة بأهمية كبيرة، إذ إن حصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى سيمنح منتخب مصر أفضلية معنوية وفنية قبل استكمال مبارياته أمام إيران ونيوزيلندا.

وهو ما يجعل المواجهة أمام بلجيكا واحدة من أهم اختبارات الفراعنة في النسخة الحالية من كأس العالم، وسط تطلعات الجماهير المصرية لرؤية منتخبها يقدم أداءً قويًا يليق بطموحاتها في البطولة العالمية

منتخبات المجموعة

تضم المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي مصر وبلجيكا، منتخبي إيران ونيوزيلندا، وهو ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.

أوراق بلجيكا الرابحة

يعتمد المنتخب البلجيكي على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم جيريمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي، الذي يتميز بسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الهجومي، إلى جانب دوره المؤثر في صناعة الفرص وتهديد دفاعات المنافسين.

كما يعول المدير الفني رودي جارسيا على خبرة لاعب الوسط كيفين دي بروين في قيادة خط الوسط وصناعة اللعب، بالإضافة إلى الحارس تيبو كورتوا الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مرمى المنتخب بفضل خبراته الكبيرة ومستواه المميز.



التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجوي، آرثر تياتي، ماكسيم دي كويبر.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس.

خط الوسط الهجومي: لياندرو تروسارد، كيفين دي بروين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

أول 3 نقاط

يدخل المنتخب البلجيكي المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما يتطلع منتخب مصر إلى تقديم بداية قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة وندية طوال دقائق.

قائمة منتخب مصر

شملت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كلا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم.

طاقم تحكيم برازيلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة الإيطالي بيير لويجي كولينا أسماء طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأميركية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم.

ويدير مباراة مصر وبلجيكا حكم الساحة البرازيلي رامون أباتي، 36 عاما، ومعه مواطنيه دانيلو ماتيس ورافاييل ألفيس كمساعدين وكيفين أورتيجا، من بيرو، كحكم رابع ومواطنه مايكل أوروي كمساعد احتياطي.

غيابات بلجيكا

يغيب مدافع منتخب بلجيكا زينو ديباست عن مباراة منتخب مصر مساء اليوم الإثنين بداعي الإصابة رغم سفره مع الفريق إلى سياتل.

غيابات منتخب مصر

لا توجد أية غيابات في صفوف منتخب مصر الوطني فى مباراة بلجيكا فى إفتتاحية مباريات الفراعنة فى مونديال 2026.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا

التقى منتخبا مصر الوطني وبلجيكا 6 مرات فاز خلالها الفراعنة فى 4 لقاءات وخسر مباراة وتعادل فى لقاء وحيد.