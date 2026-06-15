تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على الملامح النهائية للتشكيل المتوقع الذي سيخوض مواجهة بلجيكا، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل قوة المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، باعتبارها واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة.

واستقر حسام حسن على الاعتماد على طريقته المعتادة، مع الدفع بالثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، للاستفادة من السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق، إلى جانب الاعتماد على خط وسط يمتلك القوة في استخلاص الكرة وبناء الهجمات، مع وجود رباعي دفاعي يسعى للحد من خطورة الهجوم البلجيكي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيكو، عمر مرموش، محمد صلاح.

ويعول الجهاز الفني على خبرات عدد من اللاعبين أصحاب المشاركات الدولية، وفي مقدمتهم محمد صلاح، من أجل قيادة المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية في بداية مشواره بالمونديال.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، إذ إن حصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى سيمنح منتخب مصر أفضلية معنوية وفنية قبل استكمال مبارياته أمام إيران ونيوزيلندا، وهو ما يجعل المواجهة أمام بلجيكا واحدة من أهم اختبارات الفراعنة في النسخة الحالية من كأس العالم، وسط تطلعات الجماهير المصرية لرؤية منتخبها يقدم أداءً قويًا يليق بطموحاتها في البطولة العالمية