دي بروين يحذر منتخب مصر من خطورة زميله

حذر كيفين دي بروين، لاعب منتخب بلجيكا ونابولي الإيطالي، منتخب مصر من خطورة زميله جيريمي دوكو، مشيرا إلى أنه لن يقدر أحد على الصمود أمامه.

وقال دي بروين، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “من المستحيل عملياً الدفاع ضد دوكو لمدة 90 دقيقة في مواجهة فردية”.

واضاف: “سيقوم دائماً بما بين 10 إلى 15 مراوغة في المباراة الواحدة، بأسلوب لعبه، يجذب باستمرار العديد من اللاعبين، مما يخلق مساحة لنا”.

واختتم: “اللعب معه يجعل حياتي أسهل”.

مصر ضد بلجيكا

ويواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا، غدا الاثنين، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.