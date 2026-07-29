عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

كشف الفنان عمر محمد رياض، حقيقة إمكانية عودة الفنانة شهيرة إلى الساحة الفنية وكواليس أحدث أفلامه “تروما”.

وقال عمر محمد رياض فى لقاء خاص لموقع “صدى البلد” إن تكريم الفنانة شهيرة ضمن فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري أسعدها كثيرًا، خاصة أن المسرح يمثل جزءًا مهمًا من رحلتها الفنية، مؤكدًا أنها تفتقد جمهورها وتتمنى العودة إذا وجدت العمل المناسب، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تحمل عودتها توقيع الكاتب عمرو محمود ياسين.

https://youtube.com/shorts/OukdiTRZ6GA

وعن أعماله المقبلة ، أعرب عمر محمد رياض عن حماسه لفيلمه الروائي الجديد «تروما»، مؤكدًا أنه يراهن على نجاحه، خاصة أنه يقدم خلاله شخصية مختلفة تعاني من انفصام، وهو ما استلزم فترة تحضير طويلة.

وأضاف أن تصوير الفيلم استغرق قرابة عامين بسبب طبيعة العمل وظروف إنتاجه، مشيرًا إلى أنه اجتهد كثيرًا في تقديم الشخصية بشكل مختلف، متمنيًا أن يحقق الفيلم النجاح المنتظر عند عرضه في المهرجانات السينمائية.

أعمال عمر محمد رياض

وشارك عمر محمد رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “رأس الافعي" ألذى حقق نجاحًا كبيرا.

وتدور أحداث مسلسل “رأس الأفعى” في إطار تشويقي درامي، حيث يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة. ويعتمد العمل على تصاعد درامي مشوق يجذب المشاهد.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المهمة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.