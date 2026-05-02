عمر محمد رياض : دراسة شخصية إرهابي حقيقي في رأس الأفعى كانت مسؤولية كبيرة

تحدث الفنان عمر محمد رياض عن تفاصيل تحضيره لشخصيته في مسلسل «رأس الأفعى»، مؤكدًا أن الدور كان من أصعب التجارب التي خاضها بسبب اعتماده على شخصية حقيقية.



وأوضح خلال ظهوره في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا أن المخرج محمد بكير اختاره للمشاركة في العمل، وهو الأمر الذي أسعده كثيرًا ووضعه أمام تحدٍ كبير.



وأشار إلى أن الشخصية التي جسدها تُدعى "أبو القاسم"، وهي شخصية معروفة وموثقة عبر عدد من الفيديوهات الحقيقية، لذلك حرص على دراسة كل التفاصيل المتعلقة بها بدلًا من تقديمها بشكل سطحي أو تقليدي.

وأضاف أنه حاول فهم الخلفية النفسية والإنسانية للشخصية، خاصة أن الظروف والجهل لعبا دورًا كبيرًا في تشكيل أفكارها المتطرفة.

كما أشاد بأجواء العمل داخل المسلسل، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وفريق العمل بالكامل.

وعن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عمر محمد رياض أنه لا يعتبرها المقياس الحقيقي للنجاح، موضحًا أن ردود فعل الجمهور في الشارع تظل الأهم بالنسبة له في تقييم أعماله الفنية.