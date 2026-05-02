توك شو

رئيس شعبة الدواجن : صلاحية هياكل الفراخ 3 أيام .. وما دون ذلك مخالف للقانون

رحمة سمير

حسم سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، اللغط المثار حول هياكل الدواجن، موضحًا المواصفات القياسية والضوابط الصارمة التي تحكم تداولها.

وصحح “السيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جولي أمين، ببرنامج “النص الحلو”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، المفاهيم المغلوطة، مؤكدًا أن هياكل الدواجن تختلف تمامًا عن الأرجل؛ فالهياكل هي الناتج عن عملية تشفية الدجاج، بينما الأرجل منتج آخر له فوائد طبية وتجميلية، وتطلب الصين استيراده بكميات مفتوحة لاستخراج الكولاجين.

وفجر رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مفاجأة بشأن مدة صلاحية الهياكل، مؤكدًا أنها تصلح للاستهلاك الآدمي ولكن بمدة صلاحية لا تتجاوز 3 أيام فقط كمنتج مبرد، محذرًا من شراء الهياكل المجمدة التي تباع بشكل عشوائي في الأسواق، معقبًا: "المواصفة القياسية ألزمت المجازر بصلاحية الأيام الثلاثة حفاظًا على الصحة العامة، وأي تجميد لها خارج المجازر المعتمدة يعد مخالفة للقانون".

وأوضح أن المجازر الآلية ونصف الآلية تستخدم تكنولوجيا متطورة تسمى "النزع الديناميكي" عبر ماكينات ألمانية وأوروبية يتخطى سعرها 100 ألف دولار، وتعمل هذه الماكينات على فصل بقايا اللحم عن العظم بطريقة آلية تمامًا دون تدخل بشري، ليدخل اللحم الناتج في صناعات المصنعات وفقًا للمواصفات القياسية الأوروبية.

ووجه رسالة طمأنة وتوعية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الشراء من مصادر موثوقة ويجب أن يكون المنتج داخل كيس مدون عليه رقم القرار الوزاري وتاريخ الصلاحية والانتهاء، علاوة على تجنب شراء الهياكل من الأسواق التي تجمعها وتجمدها بطريقة غير قانونية، فضلا عن التأكد من الطزاجة، موضحًا أن الهيكل الذي يذبح أمام المستهلك في المحلات آمن تمامًا، شريطة طهيه واستهلاكه خلال 72 ساعة.

وشدد على أن الدولة تفرض رقابة صارمة على المجازر لضمان وصول منتج آمن للمستهلك المصري، مشيرًا إلى أن الوعي بطرق التداول الصحيحة هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.

https://www.youtube.com/watch?v=0OnLyY4NlRk
 

ضياء العوضي
طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

