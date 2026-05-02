صرف مكافأة 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

في إطار حرص جامعة المنيا على دعم وتحفيز منتسبيها، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والإدارية، أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، صدور قرار بصرف مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لما أقره مجلس جامعة المنيا خلال جلسته المنعقدة عن شهر أبريل الماضي، تأكيدًا على تقدير الجامعة لكافة الجهود المبذولة من قبل أبنائها في مختلف القطاعات، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة العمل الجامعي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المكافأة تأتي في إطار نهج الجامعة الدائم في تحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي، مشيدًا بما يقدمه أعضاء هيئة التدريس والعاملون من عطاء متواصل وجهود مخلصة تسهم في الحفاظ على مكانة الجامعة وتقدمها.

وأشار إلى أن جامعة المنيا مستمرة في دعم أبنائها وتقدير جهودهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التطوير الشامل، والمضي قدمًا نحو مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.