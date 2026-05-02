الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انخفاض مفاجئ للحرارة وأمطار تصل لحد السيول .. الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس الغد

محمد غالي

يبحث المواطنون عن حاله الطقس الان، والتي تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتسم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلى جانب فرص لسقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهات عاجلة بشأن تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

وأوضحت الهيئة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد الموافق 03 مايو 2026، محذرة من موجة اضطراب جوي تشمل انخفاضا في درجات الحرارة، وأمطارا متفاوتة الشدة، ونشاطا ملحوظا للرياح.

حاله الطقس

انخفاض درجات الحرارة


كشف بيان الأرصاد عن تراجع درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، لتسجل العظمى:

السواحل الشمالية: من 20 إلى 23 درجة مئوية.
القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 25 إلى 26 درجة مئوية.
شمال الصعيد: من 29 إلى 31 درجة مئوية.

خريطة الأمطار


تشير التوقعات إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، حيث:

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، مع فرص امتدادها بنسبة تقارب 20% إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة


حذرت الهيئة من نشاط رياح بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س على أغلب الأنحاء، مع هبات قد تصل إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. كما يشهد البحر المتوسط اضطرابا ملحوظا، حيث يرتفع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

الطقس

تحذيرات عاجلة


دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في ظل:

احتمالات البرق وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.
تدهور الرؤية أثناء القيادة على الطرق السريعة.
ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة.

تباين درجات الحرارة


سجلت محطات الرصد تفاوتا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، فيما وصلت إلى 40 درجة في جنوب الصعيد، وسط أجواء شديدة الحرارة منذ الصباح الباكر على شمال الصعيد.

صور الأقمار الصناعية


أظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، مع توقعات بأمطار غزيرة ورعدية على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، تمتد بشكل متوسط إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، مع فرص ضعيفة إلى متوسطة لسقوط أمطار على القاهرة وشمال الصعيد مساء.

حاله الطقس

تحذير من العواصف الترابية


أطلقت الهيئة تحذيرا من رياح قوية مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الحدودية والصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، لاسيما الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع تسجيل هبات رياح تتراوح بين 60 و70 كم/س.

تحسن تدريجي مرتقب


أشارت الهيئة إلى أن الأجواء ستبدأ في التحسن تدريجيا مع تقدم الوقت، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما يسهم في تلطيف درجات الحرارة وتقليل حدة الأتربة.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناشدتها للمواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة توخي الحذر عند الخروج، والالتزام بالقيادة الهادئة على الطرق السريعة في ظل تقلبات الطقس المفاجئة.

