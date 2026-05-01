أخبار التوك شو| الدواجن آمنة ونظام الطيبات ضار.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الدواجن آمنة.. المتخصصون يردون على شائعة استخدام هرمونات للفراخ

انتشرت مؤخرًا شائعات حول الدواجن المتداولة في الأسواق، تزعم استخدام هرمونات لتكبير حجمها بشكل غير طبيعي، وقد أثارت هذه الادعاءات حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع ارتباطها بصحة الإنسان وسلامة الغذاء.



أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدواجن آمنة، والبيض آمن، واللبن سليم، وأن الإسلام لم يحرم البيض ولا الدواجن، وأن كل ما يخص الأكل والشرب موجود في القرآن الكريم ولا يحتاج إلى مجادلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه ينصح بشراء الفرخة صغيرة الحجم بدلًا من شراء الفرخة التي يصل وزنها إلى 4 كيلوغرامات.

جمال شعبان يحسم الجدل حول الضار والمفيد بـ نظام الطيبات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن كل شخص يمتلك آلة عابرة للقارات، فالموبايل الموجود في يد كل شخص يستطيع أن يصل إلى العالم، وأن ينشر أشياء، ومنها ما هو غير صحيح.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الموبايل اختراع غربي، لكن ما يُنشر من الغرب بخصوص الأمور الطبية يكون وفق دراسات وأبحاث علمية.

التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة ببدء رحلات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام

وأكدت الوزارة وفقآ لتقرير عرضته إكسترا نيوز، أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية ستنطلق يوم 8 مايو الجاري متجهة إلى المدينة المنورة، حيث يغادر نحو 840 حاجًا ضمن أولى الرحلات، في إطار خطة منظمة لتيسير أداء المناسك وتوفير أفضل سبل الرعاية والخدمات للحجاج المصريين طوال فترة الرحلة.

ومن المقرر أن تنطلق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة الموافق 8 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، حيث يغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات " الجيزة - الغربية- دمياط- القليوبية- السويس" إلى المدينة المنورة استعداداً لبدء مناسك الحج.

ترامب يعتزم توسيع الحصار على مواني إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا من CNN عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتزم توسيع الحصار على مواني إيران بما في ذلك إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز.

نظام الطيبات يثير الجدل.. والأطباء يحسمون الأمر لحماية المواطنين

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا حول ما يعرف بـ “نظام الطيبات” المنسوب إلى الدكتور الراحل ضياء العوضي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه نهجًا صحيًا مفيدًا، ومعارض يحذر من آثاره المحتملة على صحة المواطنين لوجود بعض الأشياء الضارة.

ناقد رياضي: ضغوط الزمالك النفسية وطموح الأهلي يشعلان قمة الليلة

أكد الناقد الرياضي طارق رمضان، أن مواجهة الليلة بين الأهلي والزمالك تمثل محطة فارقة في سباق لقب الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن المباراة تتجاوز حدود الثلاث نقاط، وقد تعيد رسم شكل المنافسة بالكامل.

وأوضح رمضان خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن اللقاء لا ينفصل عن مواجهة بيراميدز وإنبي، حيث ستؤثر نتيجتها بشكل مباشر على الحالة الذهنية للفريقين، خاصة الأهلي الذي يترقب أي تعثر لبيراميدز من أجل تقليص الفارق والعودة بقوة للمنافسة.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الزمالك، رغم تصدره جدول الترتيب، يدخل القمة تحت ضغط نفسي وعصبي كبير نتيجة اقترابه من اللقب ورغبة جماهيره في الحفاظ على الصدارة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال مطالب بتجهيز اللاعبين ذهنيًا قبل فنيًا لتجنب فقدان التركيز في مباراة بهذا الحجم.

أزهري: العمل عبادة والله خلقنا لنعمر في هذه الأرض

أكد الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الله خلقنا لنعمر في هذه الأرض، وأن الخير يخرج من الأرض بيد المواطن، وأن جميع الآيات بالقرآن الكريم ربط الإيمان بالعمل.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن العمل هو أساس من أساسيات الإيمان، وأن العمل من العبادات، وأن الله أمرنا بتعمير الأرض.

ولفت إلى أن العمل هو أساس الحياة التي تبنى عليه الحياة والحضارات، وأن كل شخص عليه أن يحول العمل لـ عبادة، وأن الشخص أو العامل في أثناء خروجه من بيته يذهب ويعمل بنية العمل وبنية العباد.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 1 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5965 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6960 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7954 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 1 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.66 جنيه

سعر الشراء: 53.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.88 جنيه

سعر الشراء: 62.75 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.61 جنيه

سعر الشراء: 72.45 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.30 جنيه

سعر الشراء: 14.28 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.97 جنيه

سعر الشراء: 174.59 جنيه

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرارًا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 30 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد لتصل إلى 36 و37 درجة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن البلاد ستشهد غدًا السبت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتجاوز العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الغربية وشمال البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.