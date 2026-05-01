ثابت بدون تغيير.. تعرف علي سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم

ثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 1-5-2026 داخل السوق الرسمية ودون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه استقراراً وهدوءًا نسبيًا منذ آخر اغلاق له أمس وحتي بداية التعاملات المسائية المحدد اليوم .

تحركات الدولار

قبل اغلاق العمل في البنوك أمس ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 25 جنيهًا علي الأقل في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل سعر الدولار في آخر تحديث له 53.5 جنيهًا في المتوسط.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.55 جنيها للشراء و 53.68 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي .

وسجل ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، ميد بنك،المصرف المتحد، سايب، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC".