تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية .. اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم الجمعة 1-5-2026، داخل السوق الرسمية .

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار ثباتًا مع مستهل التعاملات بالتوازي مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

لماذا استقر الدولار

مع اغلاق العمل في البنوك وقلة التداول علي الدولار، بسبب إجازة الجهاز المصرفي؛ يستمر ثباب العملة الخضراء من دون تغيير.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية مساء الخميس بمناسبة بدء مواعيد العطلات الرسمية والمقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.55 جنيها للشراء و 53.68 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي، الإسكندرية.

وصل ثالث أقل سعر دولار 53.53 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، HSBC، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والإسكان،التنمية الصناعية، ميد بنك، المصرف المتحد".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.