سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 30 أبريل 2026

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل»، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن حرص المواطنين على متابعة تحركات أسعار العملات.



وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، وفقًا لآخر أسعار معلنة من البنك المركزي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي: 52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو: 62.00 جنيه للشراء، و62.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه

الإسترليني: 71.55 جنيه للشراء، و71.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي: 14.12 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي: 172.78 جنيه للشراء، و173.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي: 14.42 جنيه للشراء، و14.45 جنيه للبيع.