رغم الإصابة.. عمر جابر يفاجئ معتمد جمال ويصر على حضور تمرين الزمالك
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة صادرت أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإيران
هل هناك شر محض أو أن الخير دائمًا نجده في كل شيء؟.. علي جمعة يوضح
هل توجد مشكلة فى البطيخ المتواجد بالأسواق؟.. متحدث الزراعة يحسم الجدل
يحد من المشاكل الأسرية.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قانون الأسرة الجديد
سعر الذهب في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. استقرار رغم التراجع العالمي
رويترز: الولايات المتحدة تقترح تشكيل تحالف جديد لإعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز
شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة
الاحتلال: حجم "أسطول الصمود" دفعنا إلى السيطرة عليه بعيدًا عن سواحل غزة
إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم
بلومبرج: طلب أمريكي لصاروخ فرط صوتي يثير تساؤلات حول التصعيد مع إيران
كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة.. أفضل أذكار بعد الصلاة كما وردت في السنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 30 أبريل 2026

عادل نصار

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل»، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، فضلًا عن حرص المواطنين على متابعة تحركات أسعار العملات.
 

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، وفقًا لآخر أسعار معلنة من البنك المركزي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكي: 52.97 جنيه للشراء، و53.07 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو: 62.00 جنيه للشراء، و62.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل الجنيه

الإسترليني: 71.55 جنيه للشراء، و71.71 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي: 14.12 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي: 172.78 جنيه للشراء، و173.17 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل الدرهم الإماراتي: 14.42 جنيه للشراء، و14.45 جنيه للبيع.

