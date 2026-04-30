إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم

شهد طريق القصير – مرسى علم، اليوم، حادث انحراف أتوبيس عن مساره، ما أسفر مبدئيًا عن إصابة 8 أشخاص جميعهم من الجنسية المصرية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما أكدت المصادر أن حالاتهم تخضع للفحص والمتابعة الطبية.

وتواصل الجهات المعنية جهودها في متابعة تداعيات الحادث، والوقوف على أسبابه وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطريق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.