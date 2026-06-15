قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين
فضل شهر المحرم وحكم صيامه كاملا.. أفضل الأعمال المستحبة في أول شهور السنة الهجرية
طمع المعاش.. ابن يخفي جثمان والدته داخل صندوق وصبة خرسانية بالإسكندرية
الأمم المتحدة تشكر مصر بعد نجاح مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران
بفيديو مؤثر.. أب يستغيث بعد اختفاء محتويات شقة ابنته
أمريكا تنفي الرواية الإيرانية: لا مليارات مجمدة دون التزامات واضحة
بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026
موعد صيام عاشوراء 1448 هـ .. فضل صيامه وحكم إفراده بالصيام دون تاسوعاء
الحرارة تقترب من 42.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الاثنين
إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال بسبب عاصفة رعدية
تركيا ترحب بالتفاهم الأمريكي الإيراني: فرصة تاريخية لإرساء سلام دائم في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد صيام عاشوراء 1448 هـ .. فضل صيامه وحكم إفراده بالصيام دون تاسوعاء

يوم عاشوراء 2026
يوم عاشوراء 2026
أحمد سعيد

يرغب المسلمون في كل مكان بمعرفة موعد صيام عاشوراء 1448 هـ لما لهذا اليوم المبارك من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام، حيث إن صيام يوم عاشوراء من السنن المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكفير للذنوب ونيل الأجر والثواب، لذا تجد كثيرين مع اقتراب شهر المحرم يبحثون عن تاريخ عاشوراء 2026، وفضل صيام التاسع والعاشر من المحرم، وحكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي.

موعد صيام عاشوراء 1448 هـ

يستحب لكل مسلم أن يبادر بصيام يوم عاشوراء وكذلك صيام يوم قبله أو بعده؛ لذا يبحث الناس عن موعد يوم عاشوراء لعام 2026، وينتظر المصريون إعلان دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي بعد استطلاع هلال شهر المحرم، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المختصة.

وتتوقع الحسابات الفلكية الأولية، ثبوت رؤية هلال شهر المحرم ليكون أول أيامه هو الثلاثاء الموافق 16 يونيو وبناء على ذلك يصبح يوم عاشوراء موافقا يوم الخميس 25 يونيو 2026.

وفي حالة إذا لم تثبت رؤية هلال شهر المحرم وجاء شهر ذو الحجة كاملا فإن أول أيام شهر المحرم سيكون الموافق يوم الأربعاء 17 يونيو ويصبح صيام يوم عاشوراء يوم الجمعة الموافق 26 يونيو.

حكم إفراد عاشوراء بالصيام دون تاسوعاء

وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن صيام يوم عاشوراء أمر مُستَحبٌّ شرعًا، ومشيرة إلى أن الأفضل صيام الأيام الثلاثة: التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للصائم إفراد عاشوراء بالصيام دون تاسوعاء، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا من غير كراهة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية

يعد الصيام من أفضل العبادات التطوعية التي يتقرب بها العبد إلى ربه، حيث إن الصيام أهم النوافل التي يتقرب بها إلى الله تعالى وطلب المغفرة والأجر الثواب، ومع رأس السنة الهجرية وبداية العام الهجري الجديد، يحرص المسلمون على استقبال هذه المناسبة بـ الأعمال الصالحة والطاعات، ويرغب كثيرون في معرفة حكم صيام أول محرم لمعرفة مشروعية التعبد بالصوم في هذا اليوم المبارك وهو ما نستوضحه من حكم دار الإفتاء.

من جانبها، بيّنت حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية، قائلة صوم شهر المحرم مندوب، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصوم تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وقالت دار الإفتاء، إن صوم شهر المحرم مندوب، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان؛ وتخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصوم تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء

وأوضحت دار الإفتاء أن الشأن في صيام عاشوراء أنه يقع على مراتب متفاوتة، أتمُّها وأكملُها أن يكون مُقترنًا بصيام يومٍ قبله ويومٍ بعده، فيصوم يومي التاسِع والحادي عشر من شهر الله المُحرَّمِ إضافة إلى يوم العاشر الذي هو عاشوراء؛ وذلك للأخبار الواردة الدالة على حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في الجمع بين صوم الأيام الثلاثة.

واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صوم يوم عاشوراء: «صُومُوهُ، وَخَالِفُوا فِيهِ اليَهُودَ، وَصُومُوا قَبلَهُ يَومًا، وَبَعدَهُ يَومًا» أخرجه الإمامان: البَزَّار، والبَيهَقِي في "شعب الإيمان".

«اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي».

موعد صيام عاشوراء عاشوراء 1448 تاريخ عاشوراء 2026 فضل صيام عاشوراء حكم صيام عاشوراء صيام تاسوعاء وعاشوراء شهر المحرم عاشوراء متى فضل يوم عاشوراء صيام العاشر من المحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 18 سجل 5350 جنيها

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026 بعد اعتمادها رسميًا

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. استعلم الآن ظهرت نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ترشيحاتنا

T1 by Trump Mobile

تفكيك يكشف الحقيقة.. هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير

شيفروليه كروز موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد