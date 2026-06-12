كم باقٍ على يوم عاشوراء 1448؟.. موعد صيام عاشوراء وفضائله وأفضل الأعمال المستحبة

يبحث كثيرون مع اقتراب شهر المحرم عن إجابة سؤال كم باقٍ على يوم عاشوراء، لما لهذا اليوم المبارك من مكانة عظيمة في الإسلام، فهو من الأيام التي يستحب فيها الصيام اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعد صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال التي يكفر الله بها ذنوب سنة كاملة، مما يجعل معرفة موعد عاشوراء 1448 هـ، وعدد الأيام المتبقية عليه من أكثر الأمور التي تشغل بال الناس.

كم باقٍ على يوم عاشوراء 1448 هـ؟

يبحث كثيرون عن موعد يوم عاشوراء لعام 2026، وينتظر كثيرون إعلان دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي بعد استطلاع هلال شهر المحرم، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المختصة.

ووفقا للحسابات الفلكية الأولية التي توقعت أن يوم عاشوراء سوف يوافق الخميس 25 يونيو 2026، وذلك إذا ثبتت رؤية هلال شهر المحرم وأصبح أول أيامه هو الثلاثاء الموافق 16 يونيو.

موعد يوم عاشوراء 2026 فلكيًا

وأما إذا لم تثبت رؤية هلال شهر المحرم وجاء شهر ذو الحجة مكتملا فإن أول أيام شهر المحرم سيكون الموافق يوم الأربعاء 17 يونيو ويأتي يوم عاشوراء حينئذٍ يوم الجمعة الموافق

ومن أبرز الأعمال المستحبة في هذا اليوم الإكثار من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وصلة الرحم والصدقة، إلى جانب الحرص على صيامه طلبا للأجر والثواب.

أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء

وأوضحت دار الإفتاء أن الشأن في صيام عاشوراء أنه يقع على مراتب متفاوتة، أتمُّها وأكملُها أن يكون مُقترنًا بصيام يومٍ قبله ويومٍ بعده، فيصوم يومي التاسِع والحادي عشر من شهر الله المُحرَّمِ إضافة إلى يوم العاشر الذي هو عاشوراء؛ وذلك للأخبار الواردة الدالة على حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في الجمع بين صوم الأيام الثلاثة.

واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صوم يوم عاشوراء: «صُومُوهُ، وَخَالِفُوا فِيهِ اليَهُودَ، وَصُومُوا قَبلَهُ يَومًا، وَبَعدَهُ يَومًا» أخرجه الإمامان: البَزَّار، والبَيهَقِي في "شعب الإيمان".

«اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي».

دعاء يوم عاشوراء المستجاب

وعند ترديد دعاء رأس السنة الهجرية، يستحب أن نقول ونردد ونكثر من هذه الكلمات الجميلة في رأس السنة الهجرية، والتي منها ما يلي:

1- «اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».

2- «اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

3- «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

4- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

أدعية يوم عاشوراء

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.