دعاء للميت في آخر جمعة من العام الهجري.. ردده يغفر ذنوبه ويجعل قبره من رياض الجنة

تعد الجمعة الأخيرة من العام الهجري فرصة للدعاء ومحطة إيمانية استثنائية يحرص فيها المسلمون على التضرع إلى الله، حيث يمثل دعاء للميت في آخر جمعة من العام الهجري طوق نجاة وهدية غالية نرسلها إلى الراحلين عن دنيانا، وفي هذه الساعات المباركة من شهر ذي الحجة يستحب الدعاء للمتوفي خاصة يوم الجمعة العظيم والمليء بنفحات نهاية السنة الهجرية، مما يجعله وقتًا مثاليًا لطلب المغفرة والرحمة للأموات وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء للميت مؤثر ومستجاب.

فضل الدعاء للميت في الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية

يحرص المؤمن على ترديد أفضل أدعية للميت بعد خاصة في يوم الجمعة ففي هذا اليوم المبارك ساعة إجابة، ويستحب الدعاء فيه طمعًا في رحمة الله ومغفرته للمتوفى.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه. اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

احسن دعاء للميت في الجمعة الثانية من شوال

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

احسن دعاء للميت في الجمعة الثانية من شوال اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم". اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته.

أدعية مأثورة للمتوفي مستجابة في آخر جمعة

اللهم أنت ربنا وربه، خلقته ورزقته، أحييته وكفيته، فاغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده” .

اللهم عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه”

اللهم أصبح عبدك – إن كان صباحا – وإن كان مساء قال: اللهم أمسى عبدك قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه ” .

اللهم عبدك فلان، أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض، اللهم نور له في قبره، وأفسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ” .

دعاء للميت أبي في ختام العام الهجري

• اللهمّ افرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

دعاء للميت آخر ساعة يوم الجمعة

ورد أن الدعاء عامة عبادة عظيمة الفضل والثواب بالنسبة للأحياء، كما أن دعاء للميت مستجاب يصله في قبره بأحبته هو أكبر رجاء ينتظره المتوفي، ولأن العطايا والمنح الربانية تكثر في يوم الجمعة فيما يتعلق بالدعاء حيث إن في هذا اليوم ساعة استجابة.

وهو ما يجعل دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة لما قد يصيبه الاستجابة فيصبح من حظ ونصيب ذلك المتوفي، الذي حرص أحبابه على تقديم هدية في هذا اليوم وهي دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب يهون عليه وحدته في القبر ويجعله في ضيافة الرحمن.

دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة

ورد أن دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب يردده الحي ويفرح به المتوفي في قبره، وهذا لأن دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة مستجاب حيث قد يوافق ساعة الاستجابة، التي أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بتحريها في يوم الجمعة واغتنامها، ومن جملة دعاء للميت في آخر ساعة يوم الجمعة المُستحبة والمأثورة هذه الادعية للمتوفي:

• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك.

• اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره.

• اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم إني اسألك في آخر ساعة يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم ارحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

ولعله ينبغي للفوز بأجمل دعاء للمتوفي آخر ساعة يوم الجمعة معرفة وتحديد آخر ساعة من يوم الجمعة، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس، أي أن توقيت أجمل دعاء للميت في اخر ساعة من يوم الجمعة هو قبل أذان المغرب بساعة واحدة .