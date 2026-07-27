قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفا يعلن صاحب أفضل هدف في مونديال 2026.. نجم الرأس الأخضر يتوج بالجائزة
دا حضن أبوي | ننشر شهادة ضحية صاحب بيت فاطم في التحرش بالفتيات
ألفاظ خادشة | محامين سوهاج تتقدم ببلاغ ضد مضيفة طيران لإساءتها لأبناء المحافظة
إنفانتينو يفتح النار على منتقدي كأس العالم 2026
طلب مثير للجدل من وكيل محمد صلاح يتسبب في تعثر انتقاله إلى بشكتاش
موجة حارة جديدة غداً .. حالة الطقس
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 | من هو مدير أمن مطار القاهرة الجديد
غدا.. فتح باب الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول
النيابة العامة تعلن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية
انتعاش الجنيه المصري اليوم .. وتراجع أسعار العملات العربية والأجنبية
المصري يحسم صفقة عبدالله الزياني
مشهد أخوي .. المحافظ يلبي نداء مصاب حاملًا إليه كرسيًا كهربائيًا بمنزله | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تسهيلات كبيرة لترخيص المحال في المباني المخالفة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

اعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسهيل الاجراءات بالنسبة لترخيص المحال العامة في المباني غير المرخصة، موضحة انه يمكن لصاحب المحال ان يقدم على الترخيص اذا كان العقار حاصل على نموذج 8 لأنه بعد بمثابة رخصة.

واضافت الدكتورة منال عوض خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، انه تم اعطاء مهلة لمدة عام للمحال غير المرخصة في المباني المخالفة وذلك لحين انتهاء مدة التصالح على مخالفات البناء في ديسمبر 2027 .

وقالت الوزيرة انه تم تقديم تسهيلات مالية للمواطنين  للحصول على  ترخيص المحال حيث تم خصم 50% من جميع الجهات لتشجيع المواطنين  على تقديم الترخيص.

وأشارت إلى أن خطوات الحصول على ترخيص المحال العام عبر منصة مصر الرقمية تشمل تقديم الطلب عبر المنصة وسداد الرسوم الموحدة على كل المحافظات والحصول على تصريح مؤقت للتيسير على المواطنين و مباشرة النشاط وموافقة الجهات المحددة بمدة شهر واخيرا الحصول على الترخيص النهائي.

وأشارت منال عوض، إلى أن الحصول على ترخيص اصبح سهلا للتيسير على المواطنين، حيث تم توحيد سعر المتر في المحافظات ويمكن للمواطن صاحب المحال ان يمارس نشاطه منذ بدء تقديم اوراق طلب الترخيص الى ان يصدر بعد 3 شهور كحد اقصى.

واضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين،  بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ان المواطن يستطيع ان يقدم على الترخيص بالبطاقة وسند الملكية ثم يمارس نشاطه لحين اتمام باقي الإجراءات. 

واشارت الوزيرة الى ان المنصة الرقمية تتيح للمواطن تتبع الطلب لاول مرة وتحدد فترة زمنية محددة لكل جهة لارسال موقفها من الترخيص وتتيح الدفع الالكتروني.

وتم اطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية بحضور المهندس رافت هندي وزير الاتصالات واعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وممثلين عن وزارة التخطيط.

واعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق اصدار تراخيص المحال على منصة مصر الرقمية وسط تسهيلات كبيرة ومنظومة رقمية موحدة وتسهيلات غير مسبوقة تقدمها الدولة للمواطنين اصحاب المحال العامة، لتسريع بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات وذلك بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والبيئة  والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة المباني الغير مرخصة ترخيص المحال العامة منصة مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

اقتصاد الشباب .. مبادرة وطنية للتوسع في ريادة الأعمال وصناعة فرص العمل

بوتين

بوتين يضيف 25 ألف جندي للجيش : مصيرنا على المحك

استشاري تغذية يحذر من حرمان الطفل من الرضاعة أو استبدالها بالماء أو محلول الجلوكوز

استشاري تغذية يحذّر حرمان الطفل من الرضاعة

بالصور

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد