وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تسهيلات كبيرة لترخيص المحال في المباني المخالفة

اعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسهيل الاجراءات بالنسبة لترخيص المحال العامة في المباني غير المرخصة، موضحة انه يمكن لصاحب المحال ان يقدم على الترخيص اذا كان العقار حاصل على نموذج 8 لأنه بعد بمثابة رخصة.

واضافت الدكتورة منال عوض خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، انه تم اعطاء مهلة لمدة عام للمحال غير المرخصة في المباني المخالفة وذلك لحين انتهاء مدة التصالح على مخالفات البناء في ديسمبر 2027 .

وقالت الوزيرة انه تم تقديم تسهيلات مالية للمواطنين للحصول على ترخيص المحال حيث تم خصم 50% من جميع الجهات لتشجيع المواطنين على تقديم الترخيص.

وأشارت إلى أن خطوات الحصول على ترخيص المحال العام عبر منصة مصر الرقمية تشمل تقديم الطلب عبر المنصة وسداد الرسوم الموحدة على كل المحافظات والحصول على تصريح مؤقت للتيسير على المواطنين و مباشرة النشاط وموافقة الجهات المحددة بمدة شهر واخيرا الحصول على الترخيص النهائي.

وأشارت منال عوض، إلى أن الحصول على ترخيص اصبح سهلا للتيسير على المواطنين، حيث تم توحيد سعر المتر في المحافظات ويمكن للمواطن صاحب المحال ان يمارس نشاطه منذ بدء تقديم اوراق طلب الترخيص الى ان يصدر بعد 3 شهور كحد اقصى.

واضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ان المواطن يستطيع ان يقدم على الترخيص بالبطاقة وسند الملكية ثم يمارس نشاطه لحين اتمام باقي الإجراءات.

واشارت الوزيرة الى ان المنصة الرقمية تتيح للمواطن تتبع الطلب لاول مرة وتحدد فترة زمنية محددة لكل جهة لارسال موقفها من الترخيص وتتيح الدفع الالكتروني.

وتم اطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية بحضور المهندس رافت هندي وزير الاتصالات واعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وممثلين عن وزارة التخطيط.

واعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق اصدار تراخيص المحال على منصة مصر الرقمية وسط تسهيلات كبيرة ومنظومة رقمية موحدة وتسهيلات غير مسبوقة تقدمها الدولة للمواطنين اصحاب المحال العامة، لتسريع بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات وذلك بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.