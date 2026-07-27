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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام حجاج تخطف الأنظار برفقة زوجها

ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية  عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


وظهرت ريهام حجاج في الصورة بإطلالة رومانسية رفقة زوجها محمد حلاوة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

ويذكر أن أكدت الفنانة ريهام حجاج إيمانها الكبير برسالة الفن ودوره المؤثر في المجتمع، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تمتلك قدرة حقيقية على توعية الجمهور وإيصال رسائل إيجابية تسهم في تنوير الناس.

وخلال تصريحات تلفزيونية، قالت ريهام حجاج إن الفن من أهم الوسائل التي يمكن أن تؤثر في فكر وسلوك الأفراد، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل قيمة ورسالة للجمهور، إلى جانب الجانب الترفيهي الذي يبحث عنه المشاهد.

وأضافت أن الحياة بطبيعتها لا تخلو من الصعوبات والاختبارات، موضحة أن كل إنسان يمر بابتلاءات وتحديات مختلفة، وأن التعامل معها بالصبر والإيمان هو السبيل لتجاوزها والاستفادة من دروسها.

وأشارت إلى أن النجاحات التي يحققها الإنسان تأتي بعد الكثير من الجهد والتضحيات، مؤكدة أن التجارب الصعبة تسهم في بناء الشخصية وتمنح الإنسان خبرات تساعده على الاستمرار وتحقيق أهدافه.

وشددت ريهام حجاج على أهمية التمسك بالأمل والتفاؤل مهما كانت الظروف، لافتة إلى أن الإيمان والعمل الجاد يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.

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