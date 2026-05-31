ريهام حجاج: الفن رسالة للتنوير.. والحياة مليئة بالابتلاءات والتحديات

أكدت الفنانة ريهام حجاج إيمانها الكبير برسالة الفن ودوره المؤثر في المجتمع، مشيرة إلى أن الأعمال الفنية لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تمتلك قدرة حقيقية على توعية الجمهور وإيصال رسائل إيجابية تسهم في تنوير الناس.

وخلال تصريحات تلفزيونية، قالت ريهام حجاج إن الفن من أهم الوسائل التي يمكن أن تؤثر في فكر وسلوك الأفراد، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل قيمة ورسالة للجمهور، إلى جانب الجانب الترفيهي الذي يبحث عنه المشاهد.

وأضافت أن الحياة بطبيعتها لا تخلو من الصعوبات والاختبارات، موضحة أن كل إنسان يمر بابتلاءات وتحديات مختلفة، وأن التعامل معها بالصبر والإيمان هو السبيل لتجاوزها والاستفادة من دروسها.

وأشارت إلى أن النجاحات التي يحققها الإنسان تأتي بعد الكثير من الجهد والتضحيات، مؤكدة أن التجارب الصعبة تسهم في بناء الشخصية وتمنح الإنسان خبرات تساعده على الاستمرار وتحقيق أهدافه.

وشددت ريهام حجاج على أهمية التمسك بالأمل والتفاؤل مهما كانت الظروف، لافتة إلى أن الإيمان والعمل الجاد يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة تحديات الحياة وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحات الفنانة، مؤكدين تقديرهم للأفكار التي طرحتها حول دور الفن وأهمية الصبر في مواجهة الابتلاءات، معتبرين أن الفن الهادف يظل أحد أهم أدوات التأثير الإيجابي في المجتمع.