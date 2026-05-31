قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس..

المقادير:

3 بطاطس متوسطة الحجم

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) نشا

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) بيكنج بودر

1 ملعقة صغير(ملعقة شاي) ملح

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) كمون

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) بابريكا

ثلث كوب ماء

2 كوب زيت للقلي

الطريقة:

البطاطس :

نقوم بغسل البطاطس بالماء الفاتر بشكل جيد ،ثم نقشر البطاطس ونقطعها لأصابع طويلة ومتوسطة الحجم.

نحضر وعاء ونلمؤه بالماء ثم نضيف له أصابع البطاطس ،ونترك الوعاء على النار لمدة عشر دقائق حتى تسلق البطاطس.

نرفع البطاطس من الماء السلق لمصفاة ونتركها حتى تتصفى تمامًا.

التتبيلة:

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق و النشا و البكينج بودر و الملح و الكمون والبابريكا ونقلب .

نضيف الماء تدريجيًا لخليط تتبيلة البطاطس الفريسكاس مع التقليب باستمرار حتى تتكون عجينة سائلة .

نقلب أصابع البطاطس في تتبيلة البطاطس الفريسكاس ،ثم نتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتشرب التتبيلة.

نحضر مقلاة ونضيف لها الزيت ،ونضعها على النار حتى يسخن الزيت .

نضيف أصابع البطاطس الفريسكاس للمقلاة مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي .

نرفع أصابع البطاطس الفريسكاس على منايل مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد .

نضع أصابع البطاطس الفريسكاس على أطباق التقديم ونقدمها مع الصوص .