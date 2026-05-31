الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر

شمس يونس

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الماضية صورا لسائح إيطالي شارك أهالي قرية الضبعية بمحافظة الأقصر في تجهيز وتقسيم لحوم الأضاحي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعا بين المتابعين.

وأظهرت الصور المتداولة السائح الإيطالي وهو يجلس وسط عدد من شباب القرية أثناء أعمال تجهيز وتقطيع لحوم الأضاحي استعدادا لتوزيعها على الأسر المستحقة، حيث حرص على المشاركة في الأجواء الاحتفالية والتطوعية التي تشهدها القرية خلال أيام العيد.

وحظيت الصور بإشادة واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن مشاركة السائح في هذه الأعمال الإنسانية تعكس حالة الاندماج بين زوار الأقصر وأهاليها، كما تجسد قيم المحبة والتعاون التي تميز المجتمع الاقصري.

وأكد متابعون أن المشهد يعبر عن كرم الضيافة الذي يشتهر به أهالي الأقصر، حيث لم يكن السائح مجرد زائر للمدينة الأثرية، بل أصبح جزءا من فرحة الأهالي ومظاهر التكافل الاجتماعي التي تتجلى بوضوح خلال عيد الأضحى المبارك.

وتواصل الصور المتداولة حصد التفاعل عبر صفحات ومجموعات محافظة الأقصر، وسط تعليقات أشادت بعفوية الموقف وبالصورة الحضارية التي تعكسها المحافظة أمام زوارها من مختلف دول العالم.

