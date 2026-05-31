كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت

فتح جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، النار على الدولي المصري محمد صلاح، بعد إقالة الهولندي آرني سلوت، من تدريب الفريق الأول.

وقال كاراجر: "لقد فوجئت بهذا القرار، فالكثير مما صدر عن النادي كان يتماشى مع تصريحات المدرب، وكان يقول إنه بصدد تعيين مساعدين، لذا من المستحيل أن يوافق النادي على ذلك لو كان يعتقد أنه لن يبقى، فالأمر فاجأ الجميع بما فيهم سلوت نفسه”.

وأضاف: “كنت مترددًا بشأن سلوت، وبصراحة كنت سأدعم أي قرار، لكنه مدرب محترف يجد دائمًا طريقة لإصلاح ليفربول، غير أنه لم يحصل على الدعم الكافي من الصفقات الجديدة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يمكن توجيه أصابع الاتهام إليهم”.

وتابع: “لا ينبغي أن نمتلك لاعبين يتحدثون علنًا ضد مدربهم الذي فاز بالدوري، وما فائدة أن ينتقد أحد نجوم الفريق مدربه علنًا؟ لا ينبغي أن يحدث هذا مهما كانت الظروف لأنه يجبر الإدارة على اتخاذ قرارات لتدارك الموقف رغم الأداء السيئ”.

كاراجر يهاجم صلاح

واختتم: “لم يعجبني منشور محمد صلاح على الإطلاق، ولم أظن أنه من المناسب أن يعلن ذلك علنًا، فمن منا لا يختلف مع مدربه؟ لكن لا يعقل أن ينشر اللاعبون تعليقاتهم أو يضعوا رموزًا تعبيرية للتصفيق عند انتقاد المدرب، فهذا يظهر الخلل الحالي في غرفة الملابس”.