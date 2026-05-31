قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العالمي للببغاء.. احتفاء بالجمال الملون وتحذيرات من خطر الانقراض
بسبب حرب إيران.. الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا
رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
مهاجمة دول الخليج.. أمريكا تكشف عن خطأ فادح ارتكبه الإيرانيون خلال الحرب
جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم
متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة
قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور
قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تضم 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا أضرارا بمحطة زابوريجيا
من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل
كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت
13 مصابا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت

صلاح
صلاح
مجدي سلامة

فتح جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، النار على الدولي المصري محمد صلاح، بعد إقالة الهولندي آرني سلوت، من تدريب الفريق الأول.

وقال كاراجر: "لقد فوجئت بهذا القرار، فالكثير مما صدر عن النادي كان يتماشى مع تصريحات المدرب، وكان يقول إنه بصدد تعيين مساعدين، لذا من المستحيل أن يوافق النادي على ذلك لو كان يعتقد أنه لن يبقى، فالأمر فاجأ الجميع بما فيهم سلوت نفسه”.

وأضاف: “كنت مترددًا بشأن سلوت، وبصراحة كنت سأدعم أي قرار، لكنه مدرب محترف يجد دائمًا طريقة لإصلاح ليفربول، غير أنه لم يحصل على الدعم الكافي من الصفقات الجديدة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يمكن توجيه أصابع الاتهام إليهم”.

وتابع: “لا ينبغي أن نمتلك لاعبين يتحدثون علنًا ضد مدربهم الذي فاز بالدوري، وما فائدة أن ينتقد أحد نجوم الفريق مدربه علنًا؟ لا ينبغي أن يحدث هذا مهما كانت الظروف لأنه يجبر الإدارة على اتخاذ قرارات لتدارك الموقف رغم الأداء السيئ”.

كاراجر يهاجم صلاح

واختتم: “لم يعجبني منشور محمد صلاح على الإطلاق، ولم أظن أنه من المناسب أن يعلن ذلك علنًا، فمن منا لا يختلف مع مدربه؟ لكن لا يعقل أن ينشر اللاعبون تعليقاتهم أو يضعوا رموزًا تعبيرية للتصفيق عند انتقاد المدرب، فهذا يظهر الخلل الحالي في غرفة الملابس”.

جيمي كاراجر ليفربول محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد