اليوم العالمي للببغاء.. احتفاء بالجمال الملون وتحذيرات من خطر الانقراض

يحتفي العالم في الحادي والثلاثين من مايو من كل عام باليوم العالمي للببغاء، في مناسبة تسلط الضوء على هذه الطيور زاهية الألوان التي تُعد من أكثر الكائنات تنوعاً وتميزاً في الطبيعة، إلى جانب التحديات المتصاعدة التي تواجهها بفعل تراجع أعدادها عالمياً.

تضم رتبة الببغاوات نحو 398 نوعاً موزعة على 92 جنساً، تنتشر بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مع وجود بعض الأنواع في مناطق معتدلة من نصف الكرة الجنوبي



فصائل البغبغاوات

وتنقسم الببغاوات إلى ثلاث فصائل رئيسية هي: الببغاوات الحقيقية (Psittacidae)، والكوكاتو، وببغاوات نيوزيلندا (Strigopidea)، فيما يواجه نحو ثلث أنواعها خطر الانقراض نتيجة عوامل بيئية وبشرية متعددة، ما يجعلها من أكثر مجموعات الطيور عرضة للتهديد.

تنوع بيولوجي لافت

تتميز هذه الطيور بخصائص فريدة، أبرزها المنقار القوي المعقوف، والأرجل القابضة، والوقفة المنتصبة، إضافةً إلى ألوانها الزاهية التي تُعد أحد أبرز سماتها، رغم محدودية الفروق الشكلية بين الذكور والإناث في معظم الأنواع، وذلك وفق ما أورده موقع “National Geographic” المتخصص في علوم الطبيعة والحياة البرية.

كما تمتلك الببغاوات قدرات إدراكية وسلوكية متقدمة مقارنة بغيرها من الطيور، إذ تشير دراسات علمية إلى قدرتها على التقليد الصوتي والتعلم والتواصل الاجتماعي المعقد داخل الجماعات، ما يجعلها من أكثر الطيور ذكاءً وتفاعلاً مع بيئتها.

موائل طبيعية مهددة بالضغط البشري

تنتشر الببغاوات أساساً في البيئات الاستوائية الغنية بالتنوع الحيوي، فيما ارتبط تاريخها بالبشر منذ قرون طويلة، إذ جرى توثيق اقتناء الببغاوات الأليفة في أوروبا منذ أوائل القرن السادس عشر، وخاصةً خلال رحلات الاستكشاف التي أسهمت في نقل عدد من أنواعها إلى القارة الأوروبية





ورغم قدرتها النسبية على التكيف، تواجه هذه الطيور اليوم ضغوطاً متزايدة نتيجة فقدان الموائل الطبيعية بفعل التوسع العمراني وقطع الغابات، إلى جانب الصيد غير المشروع والاتجار، ما يهدد بقاء العديد من الأنواع في البرية، وهو ما تؤكده تقارير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) التي تصنف عدداً كبيراً من أنواع الببغاوات ضمن الفئات المهددة بالانقراض.



جهود حماية وتحديات مستمرة



في الوقت الراهن، يشير خبراء الحياة البرية إلى أن عدداً محدوداً من المربين يوفر لهذه الطيور بيئات تسمح لها بإظهار سلوكها الطبيعي، بما في ذلك الطيران والتجمع والتكاثر، في ظل دعوات دولية متزايدة، لتعزيز جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

كما تعمل منظمات بيئية دولية على إطلاق برامج لإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وتشديد الرقابة على تجارة الطيور البرية، إضافةً إلى حملات توعية تهدف إلى الحد من اقتناء الببغاوات كحيوانات أليفة دون توفير شروط الرعاية السليمة.

ويؤكد مختصون أن استمرار هذه الجهود بات ضرورياً للحفاظ على التوازن البيئي، وضمان بقاء هذا التنوع الحيوي الفريد للأجيال القادمة.

وفي الختام، يعكس اليوم العالمي للببغاء أهمية هذه الطيور الفريدة بوصفها جزءاً أساسياً من التنوع الحيوي العالمي، ويؤكد الحاجة المتزايدة إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية موائلها الطبيعية والحد من التهديدات التي تواجهها.