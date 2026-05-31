قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا بسبب لبنان
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير
هجرة العقول تضرب التكنولوجيا الإسرائيلية.. آلاف المطورين يغادرون البلاد
نجل ضحية زوجها في طوخ: صحيت من النوم أختي قالتلي أمك ماتت
انفجار طائرة مسيرة في الجليل الأعلى بمنطقة بيت هليل اللبنانية
عماد الدين حسين: البحث العلمي قاطرة التقدم في الصحة والصناعة والزراعة
قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم
أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟
الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات إيرانية معارضة في شمال العراق
ما هي حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة بعد كتاب الكتاب؟.. دار الإفتاء تجيب
تلتقيه بمكتبها غدا.. تدخل عاجل من وزيرة الثقافة لحل أزمة المترجم سمير عبدربه
احذر..الحبس 3 أشهر و غرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير أمريكي: ترامب يشك في أهلية جيه دي فانس لتولي منصب الرئيس.. هل يفضل روبيو؟

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
فرناس حفظي

كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن تنامي التساؤلات داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هوية المرشح الأوفر حظًا لقيادة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة لعام 2028، في ظل عدم قدرة ترامب على الترشح لولاية جديدة بموجب الدستور الأمريكي.

وبحسب التقرير، لا يزال نائب الرئيس جيه دي فانس يُعد المرشح الأقرب لخلافة ترامب، مستفيدًا من موقعه الحالي وشعبيته بين أنصار حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا» (MAGA)، إلا أن مصادر مطلعة على طبيعة العلاقة بين الرجلين أكدت أن ترامب أبدى مؤخرًا شكوكًا بشأن امتلاك فانس جميع المقومات اللازمة لخوض السباق الرئاسي وقيادة البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يراقب بصورة منتظمة استطلاعات الرأي التي تقارن بين فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي برز خلال الفترة الأخيرة باعتباره أحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة الرئيس داخل الحزب الجمهوري. ووفقًا للمصادر، فإن ترامب يُجري مقارنات متكررة بين الأداء السياسي لفانس وأدائه الشخصي، معتبرًا أن نائب الرئيس لم يحقق انتصارات انتخابية كبرى دون دعمه المباشر.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي انتقد في مناسبات عدة بعض مواقف فانس السياسية، لا سيما تحفظه السابق على توجيه ضربة عسكرية لإيران، كما أبدى اهتمامًا كبيرًا بأدائه الإعلامي وتصرفاته العلنية، مستحضرًا مواقف أثارت جدلًا أو سخرية إعلامية خلال الفترة الماضية.

في المقابل، يواصل ماركو روبيو تعزيز حضوره داخل إدارة ترامب، حيث يحظى بإشادات متكررة من الرئيس الأمريكي، كما يقضي وقتًا أطول معه خلال الاجتماعات والرحلات الرسمية، الأمر الذي دفع مراقبين إلى اعتباره المنافس الأبرز لفانس على زعامة الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد ترامب.

ووفقًا لـ«نيويورك تايمز»، فإن ترامب لم يحسم موقفه بعد بشأن دعم أي من المرشحين المحتملين، رغم اعترافه سابقًا بأن فانس يظل «الخيار الأكثر ترجيحًا» بحكم منصبه كنائب للرئيس. ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تعكس احتدام المنافسة مبكرًا بين فانس وروبيو على كسب ثقة الرئيس وقاعدة الحزب الجمهوري استعدادًا لمعركة 2028.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الجمهوري نائب الرئيس جيه دي فانس خلافة ترامب ماركو روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

ترشيحاتنا

مبادرة جيل جديد

شباب "جيل جديد" في قلب الجمهورية الجديدة.. زيارة نوعية تجسد اهتمام الدولة ببناء الوعي وتعزيز الانتماء

المتهم

في محاولة لإنقاذ والده من حكم قضائي.. القبض على المتهم بادعاء تعدى الشرطة على والده في أسيوط

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد