في محاولة لإنقاذ والده من حكم قضائي.. القبض على المتهم بادعاء تعدى الشرطة على والده في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يزعم خلاله أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة أبنوب بتفتيش مسكنه والتعدى على والده بالضرب دون وجه حق بأسيوط.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة قامت قوة أمنية بضبط والد القائم على النشر (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب) لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده بالحبس 6 أشهر فى قضية جنائية، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - فرد خرطوش - سلاح أبيض) وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.. أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب فى محاولة لتمكين والده من الإستفادة من ذلك قضائياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.