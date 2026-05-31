التعليم: لم نعلن شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الجديد..ترقبوها قريبا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات جديدة بشأن نسب وشرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل 2026 / 2027

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف تحسم قرارها بشأن نسب وشرائح زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل قريباً

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كانت قد ألزمت المدارس الخاصة والدولية عام 2025 بتدرج مصروفات المدارس الخاصة 2025 ومصروفات المدارس الدولية 2025 وزياداتها كما يلي :

شرائح مصروفات المدارس الدولية 2025

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه : نسبة الزيادة 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألف جنيه : نسبة الزيادة 8%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل مصروفاتها عن 200 ألف جنيه : نسبة الزيادة 6%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر: نسبة الزيادة 5%.



شرائح مصروفات المدارس الخاصة 2025 (عربي ولغات)

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه : نسبة الزيادة 25%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه: نسبة الزيادة 20%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف جنيه: نسبة الزيادة 15%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه : نسبة الزيادة 12%.

-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه: نسبة الزيادة 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر: نسبة الزيادة 6 %.