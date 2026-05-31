الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منال عوض: تنفيذ 3 برامج متخصصة لدعم كفاءة العاملين بالإدارة المحلية في مجالات مختلفة غدا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السادس والثلاثين بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026، وذلك مع استئناف الدورات التدريبية بالمركز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2025/2026، واستمرار جهود الوزارة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل دوره في دعم وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمل المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة متطلبات التنمية والتحول الرقمي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع التدريبي الجديد يشهد تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 120 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن البرامج المنفذة تشمل برنامج إعداد مديري مراكز التدريب، وبرنامج تطوير المهارات القانونية الأساسية للقيادات الميدانية، وبرنامج استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تعزيز قدرات المشاركين في مجالات الإدارة والتدريب والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات الإدارية والقانونية والرقمية للعاملين بالإدارة المحلية، وتوفير برامج تدريبية حديثة تواكب متطلبات العمل المحلي وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الوزارة في إعداد كوادر محلية مؤهلة وقادرة على قيادة مسيرة التنمية .

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن البرامج التدريبية التي ينفذها المركز تستهدف تزويد المتدربين بالمعارف والخبرات العملية اللازمة، وتعزيز قدرتهم على تطبيق ما يكتسبونه من مهارات داخل بيئة العمل، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن مركز سقارة يواصل تحديث وتطوير محتوى برامجه التدريبية بصورة مستمرة لتتواكب مع المتغيرات الحديثة واحتياجات العمل بالمحافظات .

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة مركز سقارة المحافظات منال عوض

