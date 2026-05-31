يرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026 نهاية أيام إجازة عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأحد

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 13.93 جنيه للشراء و 13.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 13.91 جنيه للشراء و 13.94 جنيه للبيع.

سجل عر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك إتش إس بي سي نحو 13.91 جنيه للشراء و 13.93 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في المصرف العربي نحو 13.91 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك التجارى الدولي CIB لنحو 13.89 جنيه للشراء و 13.93 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك المصري الخليجي عند 13.90 جنيه للشراء و 13.96 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 13.90 جنيه للشراء و 13.96 جنيه للبيع

وتساوي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنكي الأهلي ومصر ليسجلا 13.88 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنك فيصل الإسلامي لنحو 13.85 جنيه للشراء و 13.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس نحو 13.86 جنيه للشراء و 13.96 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك كريدي أجريكول لنحو 13.85 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الأول نحو 13.85 جنيه للشراء و 13.94 جنيه للبيع..

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 13.82 جنيه للشراء و 13.92 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي نحو 13.79 جنيه للشراء و 13.97 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية لنحو 13.78 جنيه للشراء و 14.03 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الكويت الوطني لنحو 13.76 جنيه للشراء و 14.04 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري لنحو 13.57 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العقاري المصري العربي ليصل إلي 13.57 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.47 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 13.92جنيه للشراء و 13.95جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر شراء نحو 13.88 جنيه.

وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.94جنيه.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.90جنيه.