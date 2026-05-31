سعر الريال السعودي اليوم الأحد في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-5-2026، في البنوك العاملة في مصر .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الريال السعودي اليوم الاحد 31-5-2026، ضمن نشرته الخدمية

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.93 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي 13.91 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي 13.91 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.91 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في اتش اس بي سي 13.91 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي 13.91 جنيه للشراء و13.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.90 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.90 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.89 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.87 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.