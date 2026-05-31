الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم

عزة عاطف

تستعد علامة جينيسيس الكورية الفاخرة لتدشين سيارتها الكهربائية عالية الأداء جينيسيس GV60 ماجما موديل 2026 في السوق الأمريكية خلال صيف العام الحالي 2026. 

وتأتي هذه الكروس أوفر الرياضية كأولى ثمار القسم الرياضي الجديد للعلامة لتعلن تحديًا ميكانيكيًا وبرمجيًا مباشرًا في قطاع المركبات الكهربائية الخارقة، مستندة إلى قاعدة عجلات هندسية متطورة ومقومات فخامة رقمية تضعها في منافسة سعرية وثيقة مع شقيقتها هيونداي أيونيك 5 N وتوليفات بورش الفاخرة.

تباين أرقام الأسعار الرسمية للسيارة في الأسواق العالمية

بدأت جينيسيس بالفعل في طرح السيارة برميًا وماديًا في عدة أسواق عالمية رئيسية، حيث تختلف الأرقام الرسمية المسجلة في صالات العرض نتيجة للضرائب المحلية وحزم التخصيص التنافسية. 

وبيعت السيارة في مسقط رأسها بكوريا الجنوبية بسعر يبدأ من حدود 65,000 دولار أمريكي بعد التحويل العملي، في حين قفز السعر الرسمي في الأسواق البريطانية والأوروبية ليصل إلى 75,915 جنيهًا إسترلينيًا وهو ما يعادل تقريبًا 102,000 دولار أمريكي، نتيجة للرسوم الإضافية المفروضة على السيارات المستوردة الفاخرة.

التوقعات السعرية لطراز GV60 ماجما في صالات العرض الأمريكية

تشير التحليلات التسويقية والبيانات الرسمية الأولية إلى أن السعر التقديري لسيارة جينيسيس GV60 ماجما عند وصولها رسميًا إلى الموزعين في الولايات المتحدة سيتراوح في حدود 75,000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريباً 281,250 ريالاً سعوديًا قبل احتساب الرسوم المحلية وحزم الشحن المخصصة. 

ويضع هذا التسعير الذكي الكروس أوفر الكورية في موقع تنافسي ممتاز، حيث تتقارب مادياً مع طراز هيونداي أيونيك 5 N البالغ سعره نحو 66,000 دولار، مستغلة الفارق السعري البسيط لتقديم مقصورة مكسوة بأجود أنواع جلود الألكانتارا وحزم عزل صوتي هندسية فائقة المتانة لقمع ضوضاء الطريق.

القدرات الميكانيكية الخارقة المستمدة من البنية الهندسية الكورية

تعتمد السيارة ميكانيكياً على توليفة طاقة كهربائية خارقة تنتج قوة إجمالية تصل إلى 641 حصانًا ميكانيكيًا عند تفعيل وضعية تعزيز الطاقة البرمجية (Boost Mode)، مع عزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن من المتر يتم إرساله فورًا للعجلات الأربعة عبر نظام دفع كلي ذكي متطور. 

وتتيح هذه المنظومة الهندسية للمركبة البالغ وزنها نحو 2200 كيلوغرام الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في زمن خاطف لا يتعدى 3.4 ثانية فقط، متصلة بحزمة بطارية متطورة بسعة 84 كيلوواط/ساعة تدعم تكنولوجيا الشحن فائق السرعة بجهد 800 فولت، مما يسمح بشحن خلايا الطاقة من نسبة 10% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فقط.

لم تكتف جينيسيس بالأرقام الميكانيكية الصارمة، بل دعمت GV60 ماجما بحزمة حلول برمجية مبتكرة تستهدف إثارة حماس القائد، تبرز من بينها تقنية محاكاة ناقل الحركة الافتراضي ذات الـ 8 سرعات والمشابهة لمنظومات الدبل كلتش الميكانيكية، لتوفير شعور النقل الحقيقي عند تسارع الشاسيه. 

وتتكامل هذه الميزة مع نظام صوتي تفاعلي رقمي يصدر نغمات هجومية تحاكي زئير محركات البنزين الرياضية المكونة من 8 أسطوانات، بالتوازي مع نظام تعليق هوائي نشط يقوم بقراءة تضاريس الطريق برميًا لتعديل قسوة المساعدين في أجزاء من الثانية لضمان ثبات الهيكل ومنع التدحرج تمامًا في المنعطفات الحادة.

