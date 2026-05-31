للحفاظ على مقصورة سيارتك بحالة جيدة وجديدة يجب تنظيفها بانتظام لتجنب تراكم الأتربة، واستخدام واقي الشمس للزجاج الأمامي لتقليل الحرارة، بالاضافة إلي عدم تناول الطعام داخل مقصورة السيارة، واستخدام منتجات مخصصة للعناية بالجلد والمقاعد والأسطح البلاستيكية.

نصائح لضمان بقاء مقصورة السيارة بحالة جيدة

الحماية من الشمس والحرارة

استخدم واقي الحرارة للزجاج الأمامي لتقليل درجات الحرارة داخل المقصورة، لان ذلك يحمي لوحة القيادة والمقاعد من التشققات والبهتان.

التنظيف الدوري للأسطح والأرضيات

نظف الأتربة أسبوعياً باستخدام المكنسة الكهربائية، وامسح لوحة القيادة والمقاعد والأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش ناعمة ومنظف مخصص للسيارات.

العناية بالمقاعد الجلدية



قم بمعالجة الجلد بمرطبات مخصصة كل بضعة أشهر لمنع جفافه وتشقه، وتجنب استخدام المنظفات القاسية التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة.

إدارة النفايات والطعام





تجنب تناول الأطعمة والمشروبات داخل السيارة، وإذا اضطررت لذلك احتفظ بسلة قمامة صغيرة داخل السيارة للتخلص الفوري من بقايا الأكل، واحرص على تنظيف أي انسكابات فوراً قبل أن تتحول إلى بقع صعبة أو تسبب روائح كريهة.

استخدام فرش وأغطية الحماية

قم بوضع فرش مخصص للأرضيات واغسله بانتظام، لان ذلك يسهم في حماية السجاد الأصلي من الأوساخ العالقة في الأحذية.

التهوية وتجديد الهواء

احرص على فتح النوافذ قليلاً للسماح بتهوية المقصورة وتجديد الهواء بداخلها بانتظام، مع استخدام معطرات لطيفة إذا لزم الأمر.

لا تتجاهل الأوساخ المخفية

استخدم ملحق الزوايا في المكنسة للوصول إلى الأماكن الضيقة بين المقاعد، وتحت الدواسات، وعلى الجوانب.

لمع النوافذ والمرايات

النوافذ والمرايات النظيفة تمامًا هي اللمسة الأخيرة التي تمنح سيارتك مظهر احترافي بكل معنى الكلمة، وذلك لان البقع، وبصمات الأصابع، والغبار لا تبدو سيئة فحسب، بل تقلل من الرؤية والسلامة أثناء القيادة، كما ان الزجاج النظيف والخالي من الخطوط لا يضيف فقط إلى المظهر العام، بل يحسن أيضًا من تجربة القيادة.