تسريبات امتحانات الدبلومة البريطانية تهز كامبريدج.. وإعادة الرياضيات 8 يونيو| ماذا حدث؟

ياسمين بدوي

قررت هيئة كامبريدج الدولية ، عقد امتحان الرياضيات كود 9709 الورقة 32 يوم الاثنين 8 يونيو ، وذلك بعد أن تم إلغاءه لطلاب الدبلومة البريطانية بسبب التسريب

وقالت هيئة كامبريدج الدولية : إذا لم يرغب الطالب في اعادة الامتحان يمكنه الانسحاب ، وسيتم رد الرسوم المدفوعة للطالب في هذه المادة ، مع ملاحظة أن الانسحاب من اعادة الامتحان في هذه الورقة يعني الانسحاب من المادة بالكامل حتى من بقية الأوراق التي أداها ،  أي سيعتبر ذلك إلغاء الماده كاملة

وأضافت هيئة كامبريدج الدولية : إذا انسحب الطالب ورغب في دخول المادة مرة أخرى في نوفمبر 2026 ، سيتعين عليه اعادة التسجيل من جديد ن وسيدفع الطالب نفس رسوم مايو 2026 حتى ، وان حدثت زيادة في رسوم التسجيل في جلسة نوفمبر

وكان قد  تقرر إلغاء paper 21 في الفيزياء As في كامبريدج كود 9702 ، بعد تأكيد تسريبها من كامبريدج ، وتم استبداله بالتقييم بناء على اداء الطالب في باقي الأوراق الامتحانية

وقررت كامبيردج عدم طباعة الامتحانات وإرسالها للمراكز على مستوى العالم بسبب التسريب والاختراق  ، وتوفير الامتحان كملف إلكتروني يتم إتاحته فقط قبل الاختبار بساعات وكل مركز يدخل المنصه ويطبع امتحاناته تحت مسؤليته

وتقرر كإجراء أمني، استبدال امتحان Cambridge International AS & A Level Physics Paper 11 (9702)، والذي كان مقررا عقده في المناطق الإدارية 2 و3 يوم الأربعاء 3 يونيو ، لتكون الورقة الجديدة متاحة للمراكز في صورة ملف بي دي إف يتم تنزيله وطباعته يوم الامتحان. 

كما تم إلغاء امتحان الماث الورقه 52 في كود 9709 الذي كان محدد له يوم الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ ، وتقرر تقدير درجة الورقة بناء على اداء الطالب في باقي الأوراق الامتحانية لان الامتحان تم تسريبه في مناطق الزون 3&4 على نطاق واسع قبل الاختبار بساعات

ولازالت كامبريدج تتابع التحقيقات لمعرفة المتسبب في التسريب كأول حادثه تهز البورد الأعرق والأقدم بهذا الشكل

