الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

رنا عصمت

التهاب الحلق قد ينتج عن جراثيم او فطريات او فيروسات ، والفيروسات هي الاكثر تسببا لالتهاب الحلق ، وهو يصيب الاغشية المخاطية في الحلق والحنجرة ، والتهاب الحلق او ما يسمى التهاب الحنجرة مرض منتشر ويصيب كل الاعمار ، وهو على صلة بالانفلونزا ونزلات البرد ، وقد يتسبب من الاصابة بالتهاب اللوزتين الذي يرتبط به ارتباط وثيق ، او الالتهابات البكتيرية او الارتجاع المريئي او امراض الحساسية .


اعراض التهاب الحلق :

اوجاع عند البلع .
اوجاع في منطقة البلعوم والحلق .
انتفاخ اللوزتين واحمرارها .
ارتفاع في درجة الحرارة .
السعال .
اوجاع وانتفاخ في الغدد الليمفاوية والفك .
اوجاع في الرأس .
الصداع .
اوجاع في البطن عند الاطفال .
ظهور البقع فاتحة اللون في اللوزتين وفي الحلق .
الصعوبة في التنفس .
التقيؤ عند الاطفال .

اسباب الاصابة بالتهاب الحلق :

ممارسة عادة التدخين .
الحساسية .
الانتقال من جو دافيء الى جو بارد بشكل مفاجيء .
العدوى بالفيروس او البكتيريا من مريض بالحصبة او الحمى او الانفلونزا او من استعمال ادواته الشخصية .
استنشاق الغبار والدخان الذي يهيج ويتعب الحلق والاحبال الصوتية .

علاج التهاب الحلق بالاعشاب :

السوائل : الاكثار من شرب السوائل وأخذ قسط من الراحة .

الماء المالح : يتم الغرغرة بالماء المالح والدافيء لتخفيف الالم ثلاث مرات يوميا .

التفاح : الاكثار من تناول التفاح .

الليمون : يشرب عصير الليمون او يمص الليمون او يعمل منه غرغرة لعلاج التهاب الحلق .

الزنجبيل : الاكثار من شرب منقوع الزنجبيل .

القرنفل : يمضغ حبيتين من القرنفل ويمكن ان تبلع لقتل الجراثيم وعلاج التهاب الحلق .

الثوم : يمضغ ضرس من الثوم في الفم للقضاء على الالتهاب .
ماء الاوكسجين تركيز 3% : يخلط نصف كأس من ماء الاوكسجين مع نصف كأس من الماء ويتم الغرغرة به بدون ان يبلع .

البخار : يتم استنشاق بخار الماء والمضاف اليه بعض النقط من زيت الكافور .

عرق السوس : الاكثار من شرب منقوع عرق السوس الدافيء .

الشطة او الفلفل الاحمر الحار : يخلط ملعقة صغيرة من مطحون الفلفل الحار وملعقة صغيرة من العسل في كأس من الماء ويشرب .

البابونج : يتم شرب منقوع البابونج او مغلي البابونج مرتين يوميا لعلاج التهاب الحلق .

المصدر بولد سكاى

