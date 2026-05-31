التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق قد ينتج عن جراثيم او فطريات او فيروسات ، والفيروسات هي الاكثر تسببا لالتهاب الحلق ، وهو يصيب الاغشية المخاطية في الحلق والحنجرة ، والتهاب الحلق او ما يسمى التهاب الحنجرة مرض منتشر ويصيب كل الاعمار ، وهو على صلة بالانفلونزا ونزلات البرد ، وقد يتسبب من الاصابة بالتهاب اللوزتين الذي يرتبط به ارتباط وثيق ، او الالتهابات البكتيرية او الارتجاع المريئي او امراض الحساسية .
اعراض التهاب الحلق :
اوجاع عند البلع .
اوجاع في منطقة البلعوم والحلق .
انتفاخ اللوزتين واحمرارها .
ارتفاع في درجة الحرارة .
السعال .
اوجاع وانتفاخ في الغدد الليمفاوية والفك .
اوجاع في الرأس .
الصداع .
اوجاع في البطن عند الاطفال .
ظهور البقع فاتحة اللون في اللوزتين وفي الحلق .
الصعوبة في التنفس .
التقيؤ عند الاطفال .
اسباب الاصابة بالتهاب الحلق :
ممارسة عادة التدخين .
الحساسية .
الانتقال من جو دافيء الى جو بارد بشكل مفاجيء .
العدوى بالفيروس او البكتيريا من مريض بالحصبة او الحمى او الانفلونزا او من استعمال ادواته الشخصية .
استنشاق الغبار والدخان الذي يهيج ويتعب الحلق والاحبال الصوتية .
علاج التهاب الحلق بالاعشاب :
السوائل : الاكثار من شرب السوائل وأخذ قسط من الراحة .
الماء المالح : يتم الغرغرة بالماء المالح والدافيء لتخفيف الالم ثلاث مرات يوميا .
التفاح : الاكثار من تناول التفاح .
الليمون : يشرب عصير الليمون او يمص الليمون او يعمل منه غرغرة لعلاج التهاب الحلق .
الزنجبيل : الاكثار من شرب منقوع الزنجبيل .
القرنفل : يمضغ حبيتين من القرنفل ويمكن ان تبلع لقتل الجراثيم وعلاج التهاب الحلق .
الثوم : يمضغ ضرس من الثوم في الفم للقضاء على الالتهاب .
ماء الاوكسجين تركيز 3% : يخلط نصف كأس من ماء الاوكسجين مع نصف كأس من الماء ويتم الغرغرة به بدون ان يبلع .
البخار : يتم استنشاق بخار الماء والمضاف اليه بعض النقط من زيت الكافور .
عرق السوس : الاكثار من شرب منقوع عرق السوس الدافيء .
الشطة او الفلفل الاحمر الحار : يخلط ملعقة صغيرة من مطحون الفلفل الحار وملعقة صغيرة من العسل في كأس من الماء ويشرب .
البابونج : يتم شرب منقوع البابونج او مغلي البابونج مرتين يوميا لعلاج التهاب الحلق .
المصدر بولد سكاى