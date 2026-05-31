معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

أشعلت الأزمة الأخيرة بين عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبادل تصريحات وردود أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير.

بداية الازمة

بدأت الأزمة عقب تصريحات تلفزيونية أدلى بها عصام الحضري، تحدث خلالها عن أحقية زيزو في الانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة

في كأس العالم 2026، منتقدًا في الوقت نفسه مستوى اللاعب داخل الملعب.

انتقادات الحضري لزيزو

أكد الحضري أن زيزو يجب أن يكون أكثر تأثيرًا مع فريقه ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يصنع الفارق بالشكل الكافي سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني.

