1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

نظم أهالي قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية حملة التبرع بالدم السنوية وتم جمع 1066 كيس دم خلال يومين، وذلك للعام الرابع عشر على التوالي، وسط مشاركة واسعة من الأهالي والشخصيات العامة.

وأقيمت فعاليات الحملة عبر 8 نقاط للتبرع تم تجهيزها داخل القرية على مدار يومين، لاستقبال المتبرعين وتسهيل إجراءات التبرع، وسط تنظيم دقيق وإشراف من شباب القرية والمتطوعين وسط مشاركة عدد من الشخصيات العامة وأبناء القرية، الذين حرصوا على دعم المبادرة الإنسانية.

وأكد القائمون على الحملة أن الإقبال الكبير من الأهالي يعكس تزايد الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في إنقاذ حياة المرضى، مشيرين إلى أن الحملة أصبحت حدث سنوي يجسد قيم التضامن والتكاتف بين أبناء القرية.

وأضافوا أن النجاح المتواصل للحملة يؤكد قوة العمل الأهلي وقدرته على إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع، مقدمين الشكر لجميع المتبرعين والمتطوعين والفرق الطبية التي ساهمت في خروج الفعاليات بهذا الشكل المشرف وتحقيق هذا الإنجاز الإنساني.

واشاروا إلى أنه تحولت الحملة على مدار السنوات الماضية إلى نموذج للعمل التطوعي والتكافل المجتمعي، حيث يحرص أبناء القرية سنوياً على المشاركة فيها بهدف دعم بنوك الدم وتوفير احتياجات المرضى والحالات الحرجة بمختلف المستشفيات واستهدفت الحملة من بينها بنك دم مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبنك دم مستشفيات جامعة الزقازيق، وبنك دم بنها، وبنك دم مستشفى الأطفال التخصصي، بما يسهم في توفير الفصائل المختلفة للمرضى والمصابين.