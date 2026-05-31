مدرب بلجيكا: هدفنا تجاوز دور المجموعات لكأس العالم.. ومصر من أقوى منتخبات أفريقيا

تحدث المدير الفني لمنتخب بلجيكا رودي جارسيا، عن التحديات والطموحات التي تنتظر فريقه في كأس العالم، التي تنطلق بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا الشهر القادم.

وألقى جارسيا في مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الضوء على التحدي المقبل، مستهلا تصريحاته برسالة واضحة: "يجب أن نميز بين هدفنا وطموحنا. أولويتنا هي تجاوز دور المجموعات".

وأضاف المدرب الفرنسي: "نريد تصدر المجموعة حتى نحصل على مسار أكثر ملاءمة، وفي أفضل الأحوال أن نبقى في سياتل خلال دور الـ32. هذا هو هدفنا".

وأضاف جارسيا: "نكن احتراما كبيرا للمنتخبات الثلاثة الأخرى في مجموعتنا. هذا هو جوهر كأس العالم".

وأشار جارسيا: "نعرف منتخب مصر جيدا، فهو من أفضل المنتخبات في إفريقيا. وأعرف كل شيء عن محمد صلاح لأنني دربته في روما. كما سنواجه منتخبا من أوقيانوسيا وآخر من آسيا".

وتابع: "نحن أقل معرفة بهما لأننا لا نشاهدهما كثيرا، لكننا متحمسون لمعرفة قدرات المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي".

وأكد جارسيا: "لنبدأ أولا باحترام منافسينا في دور المجموعات. دعونا نتغلب عليهم، وننهي المجموعة في الصدارة، ثم نرى إلى أي مدى يمكننا الوصول في المونديال".