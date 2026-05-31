مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في انهيار منجم خلال عملية تعدين غير قانونية بإقليم يوننان جنوب غربي الصين، في حادث جديد يسلط الضوء على تحديات السلامة التي تواجه قطاع التعدين في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحادث وقع فجر الأحد في مقاطعة هويز، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ستة أشخاص من الموقع، إلا أن خمسة منهم فارقوا الحياة، بينما نجا شخص واحد ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.

وباشرت السلطات المحلية تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه، وسط تصاعد المخاوف بشأن أنشطة التعدين غير المرخصة وإجراءات السلامة في المناجم.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من كارثة منجم الفحم في إقليم شانشي شمال الصين، والتي تعد من أسوأ حوادث التعدين في البلاد منذ عام 2009، بعدما أسفر انفجار غاز داخل المنجم عن مقتل 82 شخصًا وإصابة 128 آخرين، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

وكانت التحقيقات الأولية في كارثة شانشي قد كشفت عن مخالفات جسيمة، من بينها وجود أنفاق غير مسجلة، واختفاء أجهزة تتبع، واستخدام أبواب مزيفة داخل موقع التعدين، ما دفع السلطات الصينية إلى التعهد بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين.