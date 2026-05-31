رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب تونس يعترف بصعوبة المهمة في كأس العالم: لا نفكر في اللقب.. ونريد المغادرة مرفوعي الرأس

صبري ليموشيه
صبري ليموشيه
محمد سمير

اعترف صبري لموشيه، المدير الفني لمنتخب تونس، بصعوبة مهمة “نسور قرطاج” في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنافسة على اللقب ليست هدفًا واقعيًا، في ظل قوة المنتخبات المشاركة، مشددًا في الوقت نفسه على أن فريقه يسعى لتقديم صورة مشرفة لكرة القدم التونسية والقتال من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض منافسات المجموعة السادسة في المونديال، والتي تضم منتخبات هولندا واليابان والسويد، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

لموشيه: لا نملك فرصة للفوز بكأس العالم

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أكد المدرب الفرنسي أن منتخب تونس يدرك حجم التحديات التي تنتظره في البطولة، قائلاً إن الفريق لا يفكر في التتويج باللقب، بل في تقديم أفضل ما لديه خلال المنافسات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة السويد في المباراة الافتتاحية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل على إعداد برنامج تحضيري مناسب يساعد اللاعبين على الظهور بصورة قوية.

وأضاف أن الأهم بالنسبة له هو أن يغادر المنتخب البطولة وهو يشعر بالفخر بما قدمه داخل الملعب، دون أي شعور بالندم على ما فاته.

التأهل حلم مشروع رغم صعوبة المنافسة

وأشار لموشيه إلى أن النظام الجديد للبطولة قد يمنح تونس فرصة أكبر للتأهل إلى الدور التالي، خاصة أن أربع نقاط ربما تكون كافية لعبور دور المجموعات في بعض الحالات.

وأكد أن منتخبه سيقاتل من أجل تحقيق نتائج إيجابية أمام السويد واليابان وهولندا، موضحًا أن مواجهة هذه المنتخبات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات اللاعبين.

وأضاف أن الوصول إلى الأدوار الإقصائية يظل هدفًا مشروعًا للجميع، لكنه يتطلب الكثير من العمل والانضباط والتركيز أمام منافسين يمتلكون خبرات وإمكانات كبيرة.

وتحدث المدير الفني لتونس عن العناصر الشابة الموجودة في القائمة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين القادرين على التطور خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن بعض اللاعبين سيخوضون أول تجربة لهم في كأس العالم، بينما قد تكون البطولة الأخيرة لآخرين، وهو ما يمنح المشاركة الحالية أهمية خاصة للجميع.

وأكد لموشيه أنه لا يفكر في صناعة إرث شخصي بقدر ما يهتم بأن يشعر اللاعبون والجماهير بالفخر تجاه ما سيقدمه المنتخب في البطولة.

واختتم مدرب تونس تصريحاته بالتأكيد على أن ملايين التونسيين داخل البلاد وخارجها سيتابعون مباريات المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وشدد على أن المنتخب سيبذل أقصى ما لديه من أجل تمثيل تونس بصورة تليق بتاريخها الكروي، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم أداء مشرف يمنح الجماهير التونسية شعورًا بالفخر مهما كانت النتائج النهائية في المونديال.

