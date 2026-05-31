حرائق واستهدافات تطال منشآت ومنازل في عدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل

أفاد غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجّه تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر في ظل تصاعد وتيرة الاستهدافات، مؤكدًا أن البلاد تواجه حالة من الترقب الأمني مع استمرار التهديدات المحتملة في أكثر من منطقة داخل أوكرانيا.

وأضاف «مناف»، خلال تغطية خاصة لقناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية منى عوكل، أن مقاطعة ريفني غرب أوكرانيا شهدت فجر اليوم استهدافًا لأحد المنشآت الحيوية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع، وذكرت الإدارة العسكرية في المقاطعة أن الحريق تسبب في خسائر مادية، دون تسجيل إصابات بين المواطنين الذين كانوا بالقرب من المكان.

وأشار مناف ، إلى أن مقاطعة دنيبروتروفسك شهدت أيضًا تصعيدًا استهدف البنى التحتية والمنازل السكنية، ما أسفر عن اندلاع حرائق عقب انفجار طائرة مسيرة على أحد المباني السكنية متعددة الطوابق، متابعا: «وحتى اللحظة، لم تصدر بيانات رسمية تؤكد وقوع إصابات أو مفقودين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في عدة مناطق منها كريفوي روج وزابوريجيا».



https://www.youtube.com/shorts/bVrmn9SOtsk